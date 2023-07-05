Врачи Павлова и Королькова: привычка пить пиво чревата гормональным сбоем у женщин и мужчин

«Алкоголь очень стимулирует аппетит, плохо влияет на микробиом кишечника, стимулирует активность различных ферментов в организме или, наоборот, подавляет ряд ферментов. Одним словом, вносит сумятицу в обмен веществ», - сообщила Павлова порталу «74.ru».

«В пиве много витамина Е и дрожжи, очень много женских гормонов. Это дает серьезный гормональный сбой», - уточнила Королькова.

«Из-за пива у мужчин начинается феминизация: (жир откладывается по женскому типу, уменьшается рост волос на теле, голос становится более высоким, эректильная функция стремится к нулю, качество спермы ухудшается, страдает детородная функция».

Утоление жажды пивом в летние месяцы может незаметно превратиться в привычку и регулярное употребление. Врачи объяснили, каким образом постоянное присутствие пива в рационе может вредить здоровью. По словам эндокринолога Зухры Павловой, пристрастие к пиву может поспособствовать увеличению весаВ свою очередь, специалист по коррекции питания, спортивный врач Кристина Королькова отметила, что привычка пить пиво чревата гормональным сбоем.По словам эксперта, в организме мужчины, который годами пьет пиво, может произойти существенное снижение уровня тестостерона. Врач Павлова поддержала коллегу. Она рассказала, что в мужском организме под действием алкоголя возрастает активность такого фермента как ароматаза, из-за чего тестостерон конвертируется в «женский» эстрадиол. Вследствие этого гормонального сбоя у мужчин появляется большая грудь, увеличиваются отложения жира (особенно на животе и бедрах), возникают проблемы с предстательной железой.У женщин привычка пить пиво тоже чревата гормональным сбоем, причем в сторону маскулинизации. Содержащиеся в пиве фитоэстрогены действуют при попадании в женский организм как гормональные препараты и специфическим образом влияют на эндокринную систему. В результате у женщин грубеет голос, активизируется рост волос, в том числе на лице.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты ведут к быстрому набору веса.

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