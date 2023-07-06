Кардиолог Варфоломеев назвал 4 вида семян для профилактики болезней сердца и сосудов

«В клинических исследованиях потребление определенных семян было связано с улучшением маркеров здоровья сердца. Например, семена льна и чиа, богатые омега-3 жирными кислотами, помогают снизить уровень холестерина ЛПНП, триглицеридов и кровяное давление у некоторых людей. Эти улучшения факторов риска обычно связаны со снижением риска развития сердечных заболеваний», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Льняное семя

Семена чиа

Семена кунжута

"Семена кунжута имеют высокое содержание лигнанов, которые обладают антиоксидантными свойствами и могут помочь уменьшить окислительный стресс, тем самым поддерживая здоровье сердечно-сосудистой системы".

Семена подсолнечника

Неправильный выбор диеты означает плохие новости для целого ряда проблем со здоровьем, включая болезни сердца. К счастью, врач поделился «лучшими» семенами, которые могли остановить процессы, закладывающие основу для сердечных заболеваний.Льняное семя, богатое омега-3 жирными кислотами, может помочь уменьшить воспаление и улучшить здоровье сердца.Эти семена могут помочь снизить уровень холестерина ЛПНП, также известного как «плохой», который является основным фактором риска сердечных заболеваний. Рекомендуемая суточная доза крошечных семян составляет от одной до двух столовых ложек, что эквивалентно 10–20 граммам.Считающиеся еще одним «отличным» источником омега-3 жирных кислот, а также клетчатки и антиоксидантов, семена чиа также снижают воспаление и уровень холестерина.Как и в случае с семенами льна, вы должны стремиться получить от одной до двух столовых ложек черных и белых семян.Семена подсолнуха богаты витамином Е, который действует как антиоксидант и помогает защитить клетки от повреждений.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые приводят к раку.

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