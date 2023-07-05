Онкоуролог Гадзиян заявил о ведущих к раку продуктах с сахаром и траснжирами

«Сахар – это еще и отличная среда для питания раковых клеток», - заявил специалист в Telegram-канале.

«В пачке кетчупа пятую часть объема составляет сахар. А в более дешевых соусах содержатся трансжиры», - поделился мнением кандидат медицинских наук.

«Вся выпечка из магазина содержит в составе насыщенный трансжирами маргарин», - предостерег Гадзиян.

Некоторые популярные у россиян продукты являются на самом деле совершенно нежелательными в рационе питания, тем более повседневном. Об этом рассказал врач Марк Гадзиян, который отметил, что их регулярное употребление ассоциируется с развитием рака.В числе вызывающих рак продуктов онкоуролог Гадзиян назвал конфеты. Он пояснил, что в этом магазинном лакомстве часто содержится не только сахар, но и его всевозможные аналоги, включая фруктозу, сиропы. По показателям гликемического индекса конфеты являются чемпионами – от 100 единиц. Столь значительная насыщенность быстрыми углеводами делает продукт настоящим активатором роста жировой ткани, что может менять метаболические процессы, воздействовать на весь организм.Гадзиян предупредил, что риск рака повышается, когда постоянно употребляются продукты, содержащие добавленный сахар. Это могут быть не только какие-то десерты, но и готовые, переработанные продукты. Кроме того в числе вызывающих рак продуктов врач назвал изделия, содержавшие ненатуральные добавки в виде консервантов, стабиизаторов, усилителей вкуса. Например, их присутствием отличаются готовые соусы, включая майонез и кетчуп.Кроме того Гадзиян заявил о ведущих к раку продуктах с траснжирами. Подверженность раку увеличивают некачественные жиры – например, в виде маргарина или пальмового масла. Их опасностью является наличие трансжиров и радикалов, способствующих нежелательным клеточным мутациям.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему ожирение практически невозможно победить с помощью здорового питания и спорта.

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