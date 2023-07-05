Онкоуролог Гадзиян заявил о ведущих к раку продуктах с сахаром и траснжирами
Онкоуролог Марк Гадзиян: конфеты обеспечивают питанием раковые клетки.
Некоторые популярные у россиян продукты являются на самом деле совершенно нежелательными в рационе питания, тем более повседневном. Об этом рассказал врач Марк Гадзиян, который отметил, что их регулярное употребление ассоциируется с развитием рака.
В числе вызывающих рак продуктов онкоуролог Гадзиян назвал конфеты. Он пояснил, что в этом магазинном лакомстве часто содержится не только сахар, но и его всевозможные аналоги, включая фруктозу, сиропы. По показателям гликемического индекса конфеты являются чемпионами – от 100 единиц. Столь значительная насыщенность быстрыми углеводами делает продукт настоящим активатором роста жировой ткани, что может менять метаболические процессы, воздействовать на весь организм.
«Сахар – это еще и отличная среда для питания раковых клеток», - заявил специалист в Telegram-канале.
Гадзиян предупредил, что риск рака повышается, когда постоянно употребляются продукты, содержащие добавленный сахар. Это могут быть не только какие-то десерты, но и готовые, переработанные продукты. Кроме того в числе вызывающих рак продуктов врач назвал изделия, содержавшие ненатуральные добавки в виде консервантов, стабиизаторов, усилителей вкуса. Например, их присутствием отличаются готовые соусы, включая майонез и кетчуп.
«В пачке кетчупа пятую часть объема составляет сахар. А в более дешевых соусах содержатся трансжиры», - поделился мнением кандидат медицинских наук.
Кроме того Гадзиян заявил о ведущих к раку продуктах с траснжирами. Подверженность раку увеличивают некачественные жиры – например, в виде маргарина или пальмового масла. Их опасностью является наличие трансжиров и радикалов, способствующих нежелательным клеточным мутациям.
«Вся выпечка из магазина содержит в составе насыщенный трансжирами маргарин», - предостерег Гадзиян.
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Марк Гадзиян
ЗОЖ
хирург-уролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук
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