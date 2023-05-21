Здоровое сердце за 4 простых шага - кардиолог Варфоломеев назвал продукты, которые вы должны есть

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Здоровое сердце за 4 простых шага - кардиолог Варфоломеев назвал продукты, которые вы должны есть



Кардиолог поделился «ключевыми» компонентами здоровой для сердца диеты.


Чтобы защитить сердечную мышцу от болезней кардиолог рекомендовал употреблять в пищу защитные жиры.

«Здоровая диета может помочь нам поддерживать здоровый уровень холестерина, стабильный уровень глюкозы в крови и нормальное кровяное давление, что имеет решающее значение для здорового сердца», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Незаменимые жиры омега-3 — это жиры, полезные для сердца. И мы должны получать их из диетических источников.

Продукты, богатые омега-3 жирами, включают лосось, скумбрию, сельдь, сардины, сельдь, льняное семя и семена чиа. Незаменимые жиры омега-3 могут снизить уровень холестерина, снизить уровень вредных триглицеридов в кровотоке и уменьшить воспаление, которое часто связано с сердечными заболеваниями, объяснил кардиолог.

Ключом к предотвращению сердечных заболеваний является потребление всех полезных для сердца ингредиентов, от которых зависит ваша сердечно-сосудистая система».
Еще одним примером полезных для сердца продуктов являются «цельные, необработанные продукты.



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Это должно быть «основой вашего рациона», например, фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, нежирный белок, орехи и семена.

"У меня есть две любимые специи — имбирь и куркума. Это одни из самых мощных противовоспалительных продуктов природы".

В дополнение к добавлению в свой рацион продуктов, полезных для сердца, также важно отказаться от нездоровой пищи и напитков.



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Ограничьте потребление обработанных пищевых продуктов с высоким содержанием соли, добавленных сахаров, насыщенных жиров и/или трансжиров».
Еще один ключевой способ защитить сердце — «избегать газированных и спортивных напитков».


Ранее МедикФорум писал о пользе овощей.


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