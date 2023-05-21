Здоровое сердце за 4 простых шага - кардиолог Варфоломеев назвал продукты, которые вы должны есть

«Здоровая диета может помочь нам поддерживать здоровый уровень холестерина, стабильный уровень глюкозы в крови и нормальное кровяное давление, что имеет решающее значение для здорового сердца», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

"У меня есть две любимые специи — имбирь и куркума. Это одни из самых мощных противовоспалительных продуктов природы".

Чтобы защитить сердечную мышцу от болезней кардиолог рекомендовал употреблять в пищу защитные жиры.Незаменимые жиры омега-3 — это жиры, полезные для сердца. И мы должны получать их из диетических источников.Продукты, богатые омега-3 жирами, включаютНезаменимые жиры омега-3 могут снизить уровень холестерина, снизить уровень вредных триглицеридов в кровотоке и уменьшить воспаление, которое часто связано с сердечными заболеваниями, объяснил кардиолог.Ключом к предотвращению сердечных заболеваний является потребление всех полезных для сердца ингредиентов, от которых зависит ваша сердечно-сосудистая система».Еще одним примером полезных для сердца продуктов являются «цельные, необработанные продукты.Это должно быть «основой вашего рациона», например,В дополнение к добавлению в свой рацион продуктов, полезных для сердца, также важноОграничьте потребление обработанных пищевых продуктов с высоким содержанием соли, добавленных сахаров, насыщенных жиров и/или трансжиров».Еще один ключевой способ защитить сердце —Ранее МедикФорум писал о пользе овощей.

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