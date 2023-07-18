Кардиолог Харкин: риск инфаркта в молодости растет из-за курения и хронического недосыпа

«Если у родителей или других членов семьи был инфаркт, нужно регулярно проверять здоровье сердца с молодости», - констатировала врач, беседуя с порталом HuffPost.

«Кроме того, риск инфаркта растет при употреблении большого количества обработанного мяса и хроническом недосыпе», - поделилась кардиолог

Кардиолог Харкин проинформировала о том, что может поспособствовать инфаркту в молодости. Медик указала на серьезное влияние наследственности. По словам кардиолога, те молодые люди, которые сталкиваются с инфарктами, нередко оказываются «потомственными сердечниками»– у их родителей, родственников имелись или имеются болезни сердца.Николь Харкин добавила, что одним из тревожных сигналов о проблемах с сердцем являются боли в груди. Их появление специалистка назвала серьезной причиной для обращения к врачу. Харкин отметила, что«инфаркт нередко случается у тех, кто считается относительно здоровым».Говоря о факторах, провоцирующих развитие сердечного приступа у молодых людей, кардиолог назвала в первую очередь курение. Практика самой Харкин показывает, что молодые женщины, становящиеся жертвами инфаркта, в подавляюще большинстве являются курильщицами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что люди с болезнями сердца подвергаются риску смерти из-за погодных изменений.

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