Кардиолог Харкин: риск инфаркта в молодости растет из-за курения и хронического недосыпа

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боль в груди

По словам кардиолога Николь Харкин, молодым людям, чьи родители страдали заболеваниями сердца, нужно проверять состояние своей сердечной мышцы.

Кардиолог Харкин проинформировала о том, что может поспособствовать инфаркту в молодости. Медик указала на серьезное влияние наследственности. По словам кардиолога, те молодые люди, которые сталкиваются с инфарктами, нередко оказываются «потомственными сердечниками»– у их родителей, родственников имелись или имеются болезни сердца.

«Если у родителей или других членов семьи был инфаркт, нужно регулярно проверять здоровье сердца с молодости», - констатировала врач, беседуя с порталом HuffPost.

Николь Харкин добавила, что одним из тревожных сигналов о проблемах с сердцем являются боли в груди. Их появление специалистка назвала серьезной причиной для обращения к врачу. Харкин отметила, что
«инфаркт нередко случается у тех, кто считается относительно здоровым».

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Говоря о факторах, провоцирующих развитие сердечного приступа у молодых людей, кардиолог назвала в первую очередь курение. Практика самой Харкин показывает, что молодые женщины, становящиеся жертвами инфаркта, в подавляюще большинстве являются курильщицами.

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«Кроме того, риск инфаркта растет при употреблении большого количества обработанного мяса и хроническом недосыпе», - поделилась кардиолог
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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что люди с болезнями сердца подвергаются риску смерти из-за погодных изменений.

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