Острый инфаркт миокарда: кардиолог Иванов назвал тревожные признаки

«Очень важно знать симптомы острого инфаркта миокарда. Это в первую очередь боль в области сердца», - заметил кардиолог Иванов, объясняя в интервью тревожные признаки сердечного приступа.

«Если таблетка нитроглицерина или спрей не сняли боль в области сердца, то через 5-10 минут необходимо вызывать скорую помощь», - поделился рекомендацией медик.