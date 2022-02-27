Острый инфаркт миокарда: кардиолог Иванов назвал тревожные признаки
По словам врача кардиолога Сергея Иванова, острый. инфаркт миокарда в первую очередь проявляется болевыми ощущениями, и нередко его симптоматическая картина бывает нетипичной.
«Очень важно знать симптомы острого инфаркта миокарда. Это в первую очередь боль в области сердца», - заметил кардиолог Иванов, объясняя в интервью тревожные признаки сердечного приступа.
Врач уточнил, что такая боль в грудине, ощущаемая на участке миокарда, является типичной. Но также в случае инфаркта болевой синдром может быть нетипичным: когда приступ развивается по этому сценарию, пострадавшие чувствуют боль в животе или между лопатками.
Кардиолог посоветовал очень серьезно относиться к такому признаку как боль. Иванов рассказал, когда при ее возникновении нужно
обращаться за медпомощью.
«Если таблетка нитроглицерина или спрей не сняли боль в области сердца, то через 5-10 минут необходимо вызывать скорую помощь», - поделился рекомендацией медик.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые симптомы, возникающие при изжоге, могут указывать на смертельно опасные нарушения в организме.
Сергей Иванов
Здоровье
врач-кардиолог высшей квалификационной категории, врач функциональной диагностики, к.м.н., доцент
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