«Риск смерти для людей с сердечной недостаточностью повышается на 12% в дни с сильной жарой по сравнению с днями умеренной температуры. В свою очередь, сильный холод увеличивает риск смерти от сердечной недостаточности на 37%», - заявили авторы проекта.

Когда человеческое тело подвергается воздействию высоких или низких температур, шансы на смерть увеличиваются. При этом люди с болезнями сердца особенно сильно рискуют умереть из-за погодных изменений, к такому выводу пришли ученые, представляющие Медицинскую школу Университета Мэриленда. Специалистами был осуществлен анализ 32 миллионов смертей от сердечно-сосудистых заболеваний за 40 лет. Было установлено, но наибольшее количество смертей приходилось на периоды с «экстремальной» погодой, слишком холодной или жаркой.Специалисты констатируют, что в первую очередь, смертоносному воздействию как очень холодных, так и очень жарких дней подвергаются пациенты с сердечной недостаточностью.Ученые пока не знают, почему негативное влияние погоды оказалось наиболее выраженным у пациентов с сердечной недостаточностью, но это может быть связано с прогрессирующим характером данного заболевания. Также специалисты отметили, что всеобщее изменение климата вызывает все более экстремальные погодные условия в разных регионах, делая лето нестерпимо жарким, а зиму – чрезвычайно холодной. Эти погодные изменения сопряжены для многих людей с риском внезапной или безвременной смерти, считают исследователи. Их выводы и результаты работы опубликовал журнал Circulation.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как можно помочь организму пережить жару.

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