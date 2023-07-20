Невролог Белаш: головная боль может быть признаком опухоли мозга или инсульта

«Также боли могут возникать в качестве реакции на метеофактор, тогда я рекомендую закаливание, занятие йогой и лечебной физкультурой», - поделился специалист с порталом NEWS.ru.

«Частые болевые синдромы могут служить признаком серьезной патологии, например, опухоли головного мозга или инсульта», - констатировал врач.

Невролог Белаш проинформировал о том, что во многих случаях возникающая головная боль является следствием работы в неправильном положении тела или нагрузок.Врач добавил, что склонность к головной боли (в частности, к мигрени) может быть наследственной. В этом случае эффективно помочь сможет только медикаментозная терапия, а другие методы будут действовать только в качестве вспомогательных.Невролог Белаш заострил внимание на том, что головная боль может быть признаком чего-то очень серьезного, опухоли мозга или инсульта.Владимир Белаш подчеркнул, что при головной боли, вызывающей подозрение о серьезном нарушении, необходимо обследоваться для определения заболевания.Врач отметил, что образ жизни и повседневные привычки человека могут быть фактором, сопутствующим появлению головных болей. Конкретно на подверженность им влияют недосыпы, избыток кофеина, злоупотребление высокоуглеводными продуктами, малоподвижность.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что могут означать отекшие и скованные утром руки.

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