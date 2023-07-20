Кардиолог Конев: валидол, валокордин и корвалол могут спровоцировать инфаркт
Кардиолог Юрий Конев предостерег от приема валидола, валокордина и корвалола людьми с «сердечной» болью в груди.
Кардиолог Конев посоветовал в интервью не совершать распространенной ошибки и не принимать в обстоятельствах загрудинной боли такие препараты как валидол, валокордин и корвалол. Лечебного эффекта в отношении боли, вызываемой проблемами с сердцем, эти средства не оказывают, подчеркнул врач.
«Популярные в России валокордин, корвалол, валидол не помогают при боли в сердце, так как не оказывают на него никакого влияния», - заявил Юрий Конев, беседуя с NEWS.ru.
Кардиолог отметил, что чувство облегчения, возникающее при использовании названных препаратов, возникает в связи с их седативным, успокаивающим, снотворным действием на организм. В подобной ситуации, предупредил Конев, валидол, валокордин и корвалол могут спровоцировать инфаркт.
«Снотворный эффект этих препаратов может привести к тому, что человек может заснуть – при этом болевые симптомы могут продолжаться, и разовьется инфаркт», - констатировал специалист.
Кардиолог добавил, что любимые россиянами средства давно не используются за пределами страны. От них отказались как от неэффективных и опасных.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что метеозависимость может влиять на развитие сердечно-сосудистой катастрофы.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Юрий Конев
Здоровье
врач-кардиолог
Оставить комментарий