Кардиолог Конев: валидол, валокордин и корвалол могут спровоцировать инфаркт

«Популярные в России валокордин, корвалол, валидол не помогают при боли в сердце, так как не оказывают на него никакого влияния», - заявил Юрий Конев, беседуя с NEWS.ru.

«Снотворный эффект этих препаратов может привести к тому, что человек может заснуть – при этом болевые симптомы могут продолжаться, и разовьется инфаркт», - констатировал специалист.

Кардиолог Конев посоветовал в интервью не совершать распространенной ошибки и не принимать в обстоятельствах загрудинной боли такие препараты как валидол, валокордин и корвалол. Лечебного эффекта в отношении боли, вызываемой проблемами с сердцем, эти средства не оказывают, подчеркнул врач.Кардиолог отметил, что чувство облегчения, возникающее при использовании названных препаратов, возникает в связи с их седативным, успокаивающим, снотворным действием на организм. В подобной ситуации, предупредил Конев, валидол, валокордин и корвалол могут спровоцировать инфаркт.Кардиолог добавил, что любимые россиянами средства давно не используются за пределами страны. От них отказались как от неэффективных и опасных.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что метеозависимость может влиять на развитие сердечно-сосудистой катастрофы.

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