Пульмонолог Казеннов назвал безопасным до 11 раз в год рентгена легких

«Годовой нормой считается 1 микрозиверт, а одно исследование рентгена легких в двух проекциях обычно от 0,09 до 0,18 МЗВ. Итого 6–11 раз в год можно считать безопасным», - назвал приемлемую дозу рентген-облучения пульмонолог Казеннов.

Пульмонолог Казеннов объяснил: когда человеку выполняется рентген, в заключении об этом медиками указывается та доза облучения, которая была получена организмом во время процедуры. В комментарии для РИАМО он отметил , что для организма безопасно до 11 раз в год делать рентген легких.Специалист добавил, что процедуры флюорографии (ФЛГ) могут быть еще более частыми. В ходе разовой процедуры ФЛГ организм поучает очень небольшую дозу облучения в 0,05 МЗВ. Однако если говорить о качестве снимков, то в этом случае предпочтительным является рентген грудной клетки – изображения, получаемые при флюорографии, уступают ему в качестве исследования.Казеинов добавил, что для обследования легких может применяться КТ ОГК – компьютерная томография органов грудной клетки. При этом можно использовать низкодозную компьютерную томографию со сниженным излучением – ее снимки бывают вполне приемлемы при диагностировании.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что лекарства из группы прилов способствуют продлению жизни.

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