Эндокринолог Гуреева назвала ключевые признаки гиперактивной щитовидной железы

«Сверхактивная щитовидная железа (гипертиреоз) может вызывать широкий спектр симптомов, хотя маловероятно, что вы будете испытывать их все. Симптомы могут развиваться постепенно или внезапно. Для некоторых людей они легкие, но для других они могут быть серьезными и существенно влиять на их жизнь», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Нервозность, тревога и раздражительность

Гиперактивность — вам может быть трудно оставаться на месте, и у вас много нервной энергии

Перепады настроения

Трудности со сном

Постоянное чувство усталости

Чувствительность к теплу

Мышечная слабость

Диарея

Потребность в мочеиспускании чаще, чем обычно

Постоянная жажда

Зуд

Потеря интереса к сексу.

Гиперфункция щитовидной железы, также известная как гипертиреоз, означает, что щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов щитовидной железы.Щитовидная железа представляет собой небольшую железу на шее, расположенную прямо перед дыхательным горлом. Гормоны щитовидной железы контролируют ваш метаболизм — процесс преобразования пищи в энергию.Таким образом, слишком много или слишком мало (гипотиреоз) гормонов щитовидной железы может оказать значительное влияние на ваше тело.Люди с гипертиреозом могут испытывать горячую кожу и чрезмерное потоотделение, что также является побочным эффектом жары.Ранее МедикФорум писал о симптомах больной печени.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.