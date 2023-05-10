Эндокринолог Гуреева: сверхактивная щитовидка подвергают вас риску остеопороза

«Например, в результате аутоиммунного состояния, называемого болезнью Грейвса, когда иммунная система атакует щитовидную железу. Но часто, если вы переживаете трудные времена, легко обвинить стресс в таких симптомах, как тревога, проблемы со сном и даже потеря веса. Или, если вы чувствуете себя все более капризным, горячим и потным, думайте, что это симптомы менопаузы», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.





«Многие люди не знают, что гиперактивность щитовидной железы может отрицательно сказаться на здоровье костей».

"Это увеличивает риск развития остеопороза, поскольку ваши кости становятся все более слабыми и ломкими".

Сверхактивная щитовидная железа (гипертиреоз) — это когда щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов щитовидной железы. Говорят, что это состояние в 10 раз чаще встречается у женщин, чем у мужчин, и обычно начинается в возрасте от 20 до 40 лет.Щитовидная железа может стать сверхактивной по ряду причин.Гипертиреоз также может быть вызван узлами щитовидной железы, где вырабатывается избыточное количество гормонов щитовидной железы. Другие причины могут включать определенные лекарства (например, для лечения нерегулярного сердцебиения), токсины окружающей среды (включая курение) и тиреоидит, воспаление щитовидной железы.Если гипертиреоз не лечить, со временем это может привести к более серьезным проблемам со здоровьем, включая нерегулярное сердцебиение, высокое кровяное давление и другие сердечно-сосудистые проблемы, офтальмопатию Грейвса, проблемы с фертильностью, а также истончение костей и остеопороз.Когда у вас сверхактивная щитовидная железа, вы производите избыток гормонов щитовидной железы, включая тироксин (Т4). Это действительно ускоряет обмен веществ и ускоряет скорость потери минеральной плотности костей. Если это происходит слишком быстро, ваше тело просто не успевает наращивать новые кости.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака легких.

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