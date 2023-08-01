Онколог Марьенко: большое количество родинок может свидетельствовать о патологиях

420 Фото: https://unsplash.com/photos/5KY5LP_zc44
родинка рак кожи

Поскольку родинки выполняют роль индикаторов рака, удалять их следует у онкологов, а не косметологов, констатировала врач Анастасия Марьенко.

Врач-онколог Марьенко рассказала в интервью, какие родинки на теле человека могут подвергаться злокачественному преобразованию. В частности, аномальные меланоциты в родинках способствуют развитию меланомы. Медик проинформировала, что может повлиять на их чрезмерную активность и возникновение рака кожи. Говоря об этом, Марьенко посоветовала обращать внимание на количество родинок – их явное изобилие является тревожным сигналом.

«Если у вас на теле уже есть большое количество родинок и активно появляются новые, это может свидетельствовать об активных процессах развития патологий», - поделилась онколог с «Известиями».

Врач добавила, что родинки опасно травмировать, так как  при регенерации их клеток возникает риск патологического воспроизводства. Особенно проблематично, когда какая-нибудь родинка подвергается периодическому раздражению и повреждению.

Еще один фактор, способствующий злокачественному перерождению родинок, – воздействие солнца и загар.

Множество родинок увеличивает риск рака груди


«Если из новообразования начинают идти какие-то выделения – кровь, либо неизвестная жидкость, это является поводом для того, чтобы оперативно обратиться к врачу», - назвала Марьенко признаки потенциально раковой родинки.

Тем, кто планирует удалять родинки, специалистка посоветовала делать это у онкологов, а не косметологов.

Исследование: рак кожи и количество родинок не взаимосвязаны


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие заболевания может указывать изменение в запахе пота.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Анастасия Марьенко
Анастасия Марьенко
Здоровье
врач-онколог
Читать MedikForum.ru в
Онколог Королева рассказала, какой цвет родинок является опасным
Онколог Каприн рассказал, как определить рак кожи по родинкам
Врачи развеяли миф о родинках и раке кожи
Теги : родинки, рак кожи, Анастасия Марьенко