Онколог Марьенко: большое количество родинок может свидетельствовать о патологиях

«Если у вас на теле уже есть большое количество родинок и активно появляются новые, это может свидетельствовать об активных процессах развития патологий», - поделилась онколог с «Известиями».

«Если из новообразования начинают идти какие-то выделения – кровь, либо неизвестная жидкость, это является поводом для того, чтобы оперативно обратиться к врачу», - назвала Марьенко признаки потенциально раковой родинки.

Врач-онколог Марьенко рассказала в интервью, какие родинки на теле человека могут подвергаться злокачественному преобразованию. В частности, аномальные меланоциты в родинках способствуют развитию меланомы. Медик проинформировала, что может повлиять на их чрезмерную активность и возникновение рака кожи. Говоря об этом, Марьенко посоветовала обращать внимание на количество родинок – их явное изобилие является тревожным сигналом.Врач добавила, что родинки опасно травмировать, так как при регенерации их клеток возникает риск патологического воспроизводства. Особенно проблематично, когда какая-нибудь родинка подвергается периодическому раздражению и повреждению.Еще один фактор, способствующий злокачественному перерождению родинок, – воздействие солнца и загар.Тем, кто планирует удалять родинки, специалистка посоветовала делать это у онкологов, а не косметологов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие заболевания может указывать изменение в запахе пота.

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