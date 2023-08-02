Гепатолог Южнова назвала признаки камней в желчном пузыре

«Боль постоянна и не уменьшается при посещении туалета, простудных заболеваниях или болезни», — говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

«Иногда это вызывается употреблением жирной пищи, но может произойти в любое время дня и может разбудить вас ночью. Жёлчная колика бывает нечасто. После приступа боли может пройти несколько недель или месяцев, прежде чем у вас возникнет новый приступ. У некоторых людей также бывают периоды чрезмерного потоотделения, тошноты или рвоты».

Высокая температура

Постоянная боль

Быстрое сердцебиение

Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)

Зудящая кожа

Озноб или приступы дрожи

Потеря аппетита.

Различия в питании, а также незначительные заболевания могут сделать ваш стул более жидким или твердым, чем обычно. Поэтому при диарее – более жидком, водянистом или более частом стуле – это может поначалу не вызывать серьезного беспокойства.Однако это может быть признаком камней в желчном пузыре. Желчные камни — это небольшие камни, которые образуются в желчном пузыре, как правило, из холестерина. Они не всегда вызывают симптомы, но если желчный камень попадает в отверстие внутри желчного пузыря, это может быть чрезвычайно болезненным.Это может вызвать «внезапную сильную боль» в животе, которая обычно длится до пяти часов. Если это происходит, это известно как желчная колика.Камни в желчном пузыре могут вызывать другие, «более серьезные» симптомы, если они в течение длительного времени препятствуют оттоку желчи или попадают в другие органы, например, в поджелудочную железу или тонкую кишку. В это время может возникнуть диарея.В это времяРанее МедикФорум писал о симптомах рака костей.

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