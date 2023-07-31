Онкологическое общество ACS: ночная потливость может указывать на рак костей и печени
Онкологи из ACS: ночной потливостью могут проявляться лейкемия, рак костей и печени, другие виды рака.
Специалисты, представляющие Американское онкологическое общество ACS, проинформировали о том, что возникающая по ночам потливость может оказаться симптомом злокачественных заболеваний. В частности, она указывает на рак костей и печени.
«Ночная потливость может быть признаком некоторых видов рака, включая лейкемию, лимфому, рак костей, рак печени, мезотелиому и карциноидные опухоли», - рассказали представители онкологического общества.
Какие признаки сопровождают «злокачественную» ночную потливость:
- чувство необычного жара (оно может возникать в разных областях тела)
- влажная кожа
- влажные простыни, одежда для сна
- озноб
- крайне обильный пот.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что вздутие живота может быть ранним симптомом некоторых видов рака.
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