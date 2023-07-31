Онкологическое общество ACS: ночная потливость может указывать на рак костей и печени

«Ночная потливость может быть признаком некоторых видов рака, включая лейкемию, лимфому, рак костей, рак печени, мезотелиому и карциноидные опухоли», - рассказали представители онкологического общества.

чувство необычного жара (оно может возникать в разных областях тела)

влажная кожа

влажные простыни, одежда для сна

озноб

крайне обильный пот.

Специалисты, представляющие Американское онкологическое общество ACS, проинформировали о том, что возникающая по ночам потливость может оказаться симптомом злокачественных заболеваний. В частности, она указывает на рак костей и печени.Какие признаки сопровождают «злокачественную» ночную потливость:Онкологи отметили, что потоотделение по ночам далеко не всегда означает, что человек болен раком. Подобное изменение с организмом может происходит в связи с гормональными процессами, под влиянием стресса, принятых лекарств или гипогликемии (пониженный уровень сахара в крови). Что отличает «раковую» ночую потливость – это стойкость: человек начинает регулярно или периодически замечать, что потеет ночью на протяжении длительного времени. Кроме того, проявляются другие неблагополучные симптомы в виде повышенной усталости и слабости, непроизвольной потери веса. Заметив их, нужно как можно скорее обратиться к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что вздутие живота может быть ранним симптомом некоторых видов рака.

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