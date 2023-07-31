Онкологическое общество ACS: ночная потливость может указывать на рак костей и печени

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ночной дискомфорт

Онкологи из ACS: ночной потливостью могут проявляться лейкемия, рак костей и печени, другие виды рака.

Специалисты, представляющие Американское онкологическое общество ACS, проинформировали о том, что возникающая по ночам потливость может оказаться симптомом злокачественных заболеваний. В частности, она указывает на рак костей и печени.

Ночная потливость актуальна и для мужчин


«Ночная потливость может быть признаком некоторых видов рака, включая лейкемию, лимфому, рак костей, рак печени, мезотелиому и карциноидные опухоли», - рассказали представители онкологического общества.

Какие признаки сопровождают «злокачественную» ночную потливость:
  • чувство необычного жара (оно может возникать в разных областях тела)
  • влажная кожа
  • влажные простыни, одежда для сна
  • озноб
  • крайне обильный пот.
Онкологи отметили, что потоотделение по ночам далеко не всегда означает, что человек болен раком. Подобное изменение с организмом может происходит в связи с гормональными процессами, под влиянием стресса, принятых лекарств или гипогликемии (пониженный уровень сахара в крови). Что отличает «раковую» ночую потливость – это стойкость: человек начинает регулярно или периодически замечать, что потеет ночью на протяжении длительного времени. Кроме того, проявляются другие неблагополучные симптомы в виде повышенной усталости и слабости, непроизвольной потери веса. Заметив их, нужно как можно скорее обратиться к врачу.

Ночная потливость и приливы повышают риск переломов


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