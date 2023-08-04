Врач Мясников: иммуноглобулин неэффективен в лечении клещевого энцефалита

«Клещевой энцефалит передается не только укусом клеща, но и через употребление непастеризованного молока», - заявил Александр Мясников в Telegram-канале.

«не существует лекарств, помогающих от болезни».

«Посмотрим на пример Австрии. Там в 80-х начали массовую вакцинацию. И заболеваемость упала с 6 на 100 тысяч до 0,9 на 100 тысяч», - рассказал специалист.

Доктор Мясников посоветовал россиянам помнить, что клещевой энцефалит не всегда возникает после укуса клеща. Неожиданным фактором развития опасного заболевания может стать употребление сырого молока, предупредил он.По словам медика, при проникновении этого вируса в организм копытных животных, он может сохраняться и продолжать развиваться дальше. Вместе с сырым молоком он получает возможность найти себе нового хозяина, попав в человеческий организм.Врач Мясников подчеркнул, чтоКак известно, Минздрав РФ рекомендует для борьбы с заболеванием нммуноглобули, но заслуженный врач России отметил: данное средство является неэффективным средством, нигде за рубежом не применяемым. Александр Мясников убежден, что единственным действенным способом сократить заболеваемость клещевым энцефалитом является вакцинация.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Мясников сообщил о высоком уровне пластика в человеческом организме.

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