Врач Мясников: иммуноглобулин неэффективен в лечении клещевого энцефалита
Врач Александр Мясников высказался о том, что лекарств от клещевого энцефалита не существует.
Доктор Мясников посоветовал россиянам помнить, что клещевой энцефалит не всегда возникает после укуса клеща. Неожиданным фактором развития опасного заболевания может стать употребление сырого молока, предупредил он.
«Клещевой энцефалит передается не только укусом клеща, но и через употребление непастеризованного молока», - заявил Александр Мясников в Telegram-канале.
По словам медика, при проникновении этого вируса в организм копытных животных, он может сохраняться и продолжать развиваться дальше. Вместе с сырым молоком он получает возможность найти себе нового хозяина, попав в человеческий организм.
Врач Мясников подчеркнул, что
«не существует лекарств, помогающих от болезни».
Как известно, Минздрав РФ рекомендует для борьбы с заболеванием нммуноглобули, но заслуженный врач России отметил: данное средство является неэффективным средством, нигде за рубежом не применяемым. Александр Мясников убежден, что единственным действенным способом сократить заболеваемость клещевым энцефалитом является вакцинация.
«Посмотрим на пример Австрии. Там в 80-х начали массовую вакцинацию. И заболеваемость упала с 6 на 100 тысяч до 0,9 на 100 тысяч», - рассказал специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Мясников сообщил о высоком уровне пластика в человеческом организме.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
Оставить комментарий