Врач Мясников: попадающий в организм пластик может вызывать рак и болезни щитовидки

«Пластиковые стаканчики делаются нетоксичные. Раз не токсичные, то маловероятно, что они, например, в горячей и холодной воде могут раствориться, потому что они уже все полимеризованны. Это невозможно», - заявила терапевт «Газете.Ru».

«Сковородки с антипригарным покрытием, медицинские маски, чайные пакетики, синтетическая одежда с микроповреждениями при стирке – все это источник микропластика, попадающего в воду, землю и воздух», - добавил доктор Мясников.

«Рак легкого, другая онкология, ускорение атеросклероза и проблемы щитовидной железы», - уточнил врач.

Доктор Мясников рассказал о вездесущем пластике после того как другой врач, терапевт Людмила Лапа прокомментировала возможный вред для здоровья от питья горячих напитков из пластиковых стаканчиков. Лапа отметила, что реальной угрозой при их использовании является риск обжечься, а вот попадания пластиковых частиц в напитки бояться не стоит.Врач Александр Мясников, в свою очередь, высказался о том, что человеческие тела уже содержат в себе довольно много пластика. По его словам, микрочастицы пластика находятся в человеческой среде обитания практически везде – в воде и воздухе, продуктах, одежде, соли.По его словам, влияние на здоровье микропластика до конца еще не изучено. Но наиболее вероятно, что попадающий в организм пластик может вызывать рак и болезни щитовидки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление пива активизирует в организме воспалительные процессы.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.