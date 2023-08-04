Хирург Безрукавый: к варикозу могут вести сидячая работа и неправильное питание

«Если у одного из родителей есть данное заболевание, вероятность его появления у их потомства значительно возрастает», - заявил хирург Безрукавый «Газете.Ru».

«Сидячая работа или, наоборот, длительное стояние на ногах может способствовать развитию варикозных вен, а недостаточная физическая активность ослабляет мышечный тонус вен и усугубляет проблему», - предупредил эксперт.

Хирург Безрукавый сообил в интервью, что варикозной болезни может подвергнуться практически любой человек. В то же время существуют факторы, которые значительно увеличивают подверженность варикозу. В частности, таким фактором является гендер – женщины страдают от этого заболевания гораздо чаще мужчин. Такую склонность обусловливает влияние женских гормонов на стенки вен.Кроме того, люди бывают склонны к варикозу в силу наследственного фактора.Также к варикозу могут вести сидячая работа и неправильное питание – человек ест много углеводной пищи, не употребляет нужного количества овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, которые содержат растительные волокна, способствующие укреплению сосудистых стенок. Кроме того, для хорошего состояния сосудов и вен важно, чтобы органом получал достаточно витаминов и микроэлементов, а при несбалансированном и скудном рационе добиться этого проблематично.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты провоцируют появление акне.

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