Дерматолог Магомедова назвала молочные продукты среди пищевых провокаторов акне

«В настоящее время увеличение заболеваемости акне связывают с питанием, в котором преобладают высококалорийные, углеводные продукты», - поделилась медик с «Лайфом».

«Сахар, выпечка и сладости, продукты из переработанной пшеницы и белой муки, фастфуд, алкоголь, газировка и молочные продукты, в частности обезжиренное молоко, в котором присутствует больше углевода лактозы».

Дерматолог Магомедова проинформировала: количество пациентов с акне значительно увеличилось за последние годы. Специалистка отметила, что такой рост заболеваемости тесно связан с тем, как питаются люди.По словам Магомедовой, подобный тип питания едет к тому, что начинает меняться состав и количество кожного себума, активизируется хроническое воспаление кожи, происходит закупорка сальных желез. Как следствие кожа покрывается гнойничковыми высыпаниями, акне.Дерматолог назвала группы продуктов, чье постоянное присутствие в рационе провоцирует негативные изменения в состоянии кожи и появление акне. В частности, среди этих пищевых провокаторов акне Магомедова назвала молочные продукты.Специалистка добавила, что профилактнке акне способствует употребление продуктов, богатых омега-3. Также она предупредила, что увлеченность продуктами, которые содержат много углеводов (прежде всего, простых) ведет к раннему старению. Это происходит в связи с тем, что простые углеводы при накоплении нарушают выработку эластина и коллагена, ответственных за упругость и гладкость кожи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что продлить молодость помогает употребление сливы.

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