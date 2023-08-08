Врач Алехина: расшифрована тайна "суперпожилых" - эти 2 фактора сохраняют здоровье

МРТ показала, что у пожилых людей больше серого вещества в мозгу

"В среднем у суперпожилых людей было больше серого вещества в мозге, особенно в областях мозга, отвечающих за память (медиальная височная доля, холинергический передний мозг), а также в областях, участвующих в движении (моторный таламус)", - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Пожилые люди работают лучше в двух областях

Подвижность/моторика

Душевное здоровье

«Очень важно стараться оставаться в хорошей физической форме, даже если это просто ходьба или подъем по лестнице».

"Депрессия и тревога часто являются следствием социальной изоляции".

В этих областях также была заметна разница

больше интересуется музыкой (активно и пассивно),

(активно и пассивно), имели лучшие навыки чтения

навыки чтения меньше жалуются на недостаток сна (хотя в среднем они спали столько же, сколько и контрольная группа),

(хотя в среднем они спали столько же, сколько и контрольная группа), вели более активный образ жизни в среднем возрасте и

и реже имели высокий уровень сахара в крови или высокое кровяное давление.

«Мы не узнаем больше из исследования для высшего руководства, чем то, что мы уже знали. Но он подтверждает, что физическое и психологическое функционирование тесно связаны между собой и что мы должны поддерживать и то, и другое, чтобы стареть здоровым».

Семь советов для здорового старения

достаточно упражнений

сбалансированное питание

тренировки мозга

социальные контакты

курение запрещено

минимум алкоголя

минимум прямого УФ-излучение.

Несмотря на то, что им больше 80 лет, они умственно более здоровы, чем обычные 50-60-летние. Звучит как сбывшаяся мечта старости. Но как они это делают?Были выявлены различные факторы, отличающие суперстариков от контрольной группы. Исследователи использовали алгоритм, основанный на машинном обучении. Из 89 различных демографических, жизненных или клинических факторов, включенных в алгоритм, два были особенно сильными:В тестах на подвижность и моторику («вверх-и-иди», тест «постукивание пальцами») значительно лучше показали себя суперстарики.Однако более пристальный взгляд на исследование показывает, что люди старшего возраста были более активны в среднем возрасте, то есть в 40, 50 и 60 лет. Фундамент для дальнейшей мобильности закладывается раньше.Депрессия и тревожные расстройства могут влиять на результаты тестов памяти у людей всех возрастов и что они являются факторами риска развития деменции.Были определены другие переменные, которыеИнтересно, что суперпожилые такжечто контрастирует с предыдущими исследованиями людей старшего возраста.Ранее МедикФорум писал о пользе сливочного масла.

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