Врач Алехина: расшифрована тайна "суперпожилых" - эти 2 фактора сохраняют здоровье

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Врач Алехина: расшифрована тайна "суперпожилых" - эти 2 фактора сохраняют здоровье


Суперпожилые лучше среднего подходят к старости. Ваша память в 80 лет так же хороша, как у любого другого в 50 или 60 лет. В чем ваш секрет? В частности, исследователи выделили два ключевых фактора.


Несмотря на то, что им больше 80 лет, они умственно более здоровы, чем обычные 50-60-летние. Звучит как сбывшаяся мечта старости. Но как они это делают? 


Исследование: компьютерные игры сохраняют разум пожилым людям


МРТ показала, что у пожилых людей больше серого вещества в мозгу


"В среднем у суперпожилых людей было больше серого вещества в мозге, особенно в областях мозга, отвечающих за память (медиальная височная доля, холинергический передний мозг), а также в областях, участвующих в движении (моторный таламус)", - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.



Выявлены три фактора, определяющие здоровье в пожилом возрасте


Пожилые люди работают лучше в двух областях


Были выявлены различные факторы, отличающие суперстариков от контрольной группы. Исследователи использовали алгоритм, основанный на машинном обучении. Из 89 различных демографических, жизненных или клинических факторов, включенных в алгоритм, два были особенно сильными:
  • Подвижность/моторика
  • Душевное здоровье
В тестах на подвижность и моторику («вверх-и-иди», тест «постукивание пальцами») значительно лучше показали себя суперстарики.

Однако более пристальный взгляд на исследование показывает, что люди старшего возраста были более активны в среднем возрасте, то есть в 40, 50 и 60 лет. Фундамент для дальнейшей мобильности закладывается раньше. 

«Очень важно стараться оставаться в хорошей физической форме, даже если это просто ходьба или подъем по лестнице».

Депрессия и тревожные расстройства могут влиять на результаты тестов памяти у людей всех возрастов и что они являются факторами риска развития деменции.

"Депрессия и тревога часто являются следствием социальной изоляции".

В этих областях также была заметна разница


Были определены другие переменные, которые «могут оптимизировать функцию памяти до девятого десятилетия жизни».

Итак, суперпожилые:
  • больше интересуется музыкой (активно и пассивно),
  • имели лучшие навыки чтения
  • меньше жалуются на недостаток сна (хотя в среднем они спали столько же, сколько и контрольная группа),
  • вели более активный образ жизни в среднем возрасте и
  • реже имели высокий уровень сахара в крови или высокое кровяное давление.

Интересно, что суперпожилые также чаще разводились, что контрастирует с предыдущими исследованиями людей старшего возраста. 


«Мы не узнаем больше из исследования для высшего руководства, чем то, что мы уже знали. Но он подтверждает, что физическое и психологическое функционирование тесно связаны между собой и что мы должны поддерживать и то, и другое, чтобы стареть здоровым».


Семь советов для здорового старения


Советы для здорового старения, которые также регулярно упоминаются для профилактики таких заболеваний, как рак:
  • достаточно упражнений
  • сбалансированное питание
  • тренировки мозга
  • социальные контакты
  • курение запрещено
  • минимум алкоголя
  • минимум прямого УФ-излучение.

Ранее МедикФорум писал о пользе сливочного масла.


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