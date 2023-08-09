Врач Никитина назвала сенную лихорадку среди проблем со здоровьем в жарком августе

«Некоторые люди заболевают ранней весной, а другие – в конце лета из-за выделения растениями различной пыльцы», - сообщила врач Никитина.

«Болезнь Лайма или клещевая лихорадка могут возникать и вызывать как краткосрочные, так и долгосрочные последствия. Большинство людей не помнят, что их укусили, но замечают следы укусов на коже – они возникают за период от трех дней до примерно одного месяца после укуса», - поделилась терапевт.

«Отсутствие помощи при тепловом истощении может привести к тепловому удару, когда температура тела поднимается выше 40 градусов, возникают спутанность сознания и его потеря. Тепловой удар требует неотложной медицинской помощи».

Терапевт Никитина напомнила в беседе с «МедикФорум», что в конце лета многие люди могут ощутить обострение. Она возникает на фоне чрезмерной реакции организма на пыльцу растений, стимулирующей развитие воспаления и появление симптомов в виде зуда, слезотечения, першения в горле, носу и глазах; чихания, кашля, усталости и головных болей.Медик подчеркнула, что если симптомы сенной лихорадки становятся тяжелыми или вместе с ними обостряются симптомы имеющейся астмы или другой аллергии, следует обязательно обращаться к врачу.Среди других проблем со здоровьем в жарком августе специалистка назвала укусы насекомых, особенно клещей.Никитина предупредила, что болезнь Лайма может вызывать гриппоподобные симптомы. Некоторые люди переносят ее без лечения; однако также инфекция может прогрессировать, вызывая боль в суставах, а также слабость, усталость, проблемы с сердцем и неврологические нарушения, если не лечить ее антибиотиками.Врач посоветовала помнить о такой проблеме жарой погоды как тепловое истощение. Данное состояние вызывается значительной потерей влаги и электролитов в организме, развитием обезвоживания. Человек при этом испытывает тошноту, головные боли, слабость,Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как вычислить , сколько нужно пить воды конкретному человеку.

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