Терапевт Андреева: "гусиная кожа" может быть симптомом заболевания легких

хрипы (свистящий звук при дыхании)

одышка

стеснение в груди

хронический кашель.

"Симптом часто наблюдается у людей с воспалительными заболеваниями, такими как астма и аллергия. Волосяной кератоз возникает, когда волосяные фолликулы закупориваются из-за накопления кератина, вещества, содержащегося в коже, волосах и ногтях. Он также связан с экземой, сухостью кожи и дефицитом витамина А и незаменимых жирных кислот", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Можно использовать отшелушивающие средства или даже лазерную эпиляцию, чтобы свести к минимуму появление этих шишек".

Эксперт предупреждает, что один признак на вашей коже может указывать на распространенное заболевание легких. Этот признак, часто называемый «гусиной кожей», на самом деле может быть видимым признаком того, что у человека есть астма.В медицине известный как фолликулярный кератоз, «гусиная кожа» проявляется в виде сухих, грубых пятен и крошечных бугорков, обычно появляющихся на плечах, бедрах, щеках или ягодицах. Хотя эти шишки обычно безвредны, безболезненны и не вызывают зуда, они могут служить неожиданным индикатором основной астмы.Для многих людей астма является хроническим заболеванием, которое сохраняется в течение длительного времени, особенно если оно развивается во взрослом возрасте. В некоторых случаях люди могут испытать временную ремиссию или улучшение состояния.Хотя точная причина этого состояния при астме остается неизвестной, широко распространено мнение, что он имеет генетический компонент.Что касается вариантов лечения, люди с фолликулярным кератозом могут использовать смягчающие средства, такие как вазелин, чтобы зафиксировать влагу и смягчить шелушащуюся кожу.Большинство людей будут испытывать его в течение многих лет, хотя в конечном итоге оно может пройти само.Если у ваших родителей есть фолликулярный кератоз, высока вероятность того, что он может развиться и у вас. Важно отметить, что фолликулярный кератоз не заразен и не может передаваться от одного человека к другому.Астма — распространенное респираторное заболевание, характеризующееся периодическими затруднениями дыхания. Он может поражать людей всех возрастов, часто проявляясь в детстве, но также впервые появляясь во взрослом возрасте.Эти симптомы могут иногда ухудшаться, что приводит к приступу астмы. Если вы подозреваете, что у вас или вашего ребенка может быть астма, крайне важно проконсультироваться с врачом общей практики для постановки правильного диагноза и соответствующего лечения.Ранее МедикФорум писал о симптоме инфаркта.

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