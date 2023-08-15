Пульмонолог Клевно: на подверженность туберкулезу влияют некоторые лекарства

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Пульмонолог, профессор Надежда Клевно: люди, принимающие лекарства, способные снижать иммунитет, подвергаются высокому риску заражения туберкулезом.

Врач Клевно отметила в интервью, что заразиться туберкулезом можно практически везде, где присутствует много людей – инфекция передается воздушно-капельным путем. То, как организм противостоит инфицированию, зависит от работы его иммунной системы и состояния общего иммунитета. Группы риска составляют, в первую очередь, те, чей иммунитет ослаблен, не сформирован.

«В первую очередь, это дети из числа контактов с инфицированным взрослым», - сказала Клевно НСН.

Кроме того, в группу риска по заражению входят дети и взрослые люди, проходящие лекарственную терапию – на подверженность туберкулезу влияют некоторые лекарства, угнетающие иммунитет.

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«Сейчас много препаратов для лечения, которые обладают свойством угнетения иммунного статуса, как у взрослых, так и детей», - предупредила Клевно.

Пульмонолог констатировала, что нужно посещать враче и проверяться на предмет возможного инфицирования туберкулезом даже независимо от наличия факторов риска. С этим мнением согласен и другой российский эксперт, иммунолог, профессор Андрей Продеус. Он отметил, что туберкулез не следует считать «болезнью бедных», заразиться им можно даже от вполне благополучных с виду людей – например, в том же общественном транспорте или в магазине.

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Надежда Клевно
Надежда Клевно
Здоровье
пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор
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Теги : заражение туберкулезом, группы риска, Надежда Клевно