Пульмонолог Клевно: на подверженность туберкулезу влияют некоторые лекарства

«В первую очередь, это дети из числа контактов с инфицированным взрослым», - сказала Клевно НСН.

«Сейчас много препаратов для лечения, которые обладают свойством угнетения иммунного статуса, как у взрослых, так и детей», - предупредила Клевно.

Врач Клевно отметила в интервью, что заразиться туберкулезом можно практически везде, где присутствует много людей – инфекция передается воздушно-капельным путем. То, как организм противостоит инфицированию, зависит от работы его иммунной системы и состояния общего иммунитета. Группы риска составляют, в первую очередь, те, чей иммунитет ослаблен, не сформирован.Кроме того, в группу риска по заражению входят дети и взрослые люди, проходящие лекарственную терапию – на подверженность туберкулезу влияют некоторые лекарства, угнетающие иммунитет.Пульмонолог констатировала, что нужно посещать враче и проверяться на предмет возможного инфицирования туберкулезом даже независимо от наличия факторов риска. С этим мнением согласен и другой российский эксперт, иммунолог, профессор Андрей Продеус. Он отметил, что туберкулез не следует считать «болезнью бедных», заразиться им можно даже от вполне благополучных с виду людей – например, в том же общественном транспорте или в магазине.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом онкохирургом Антоном Ивановым были названы «тихие» проявления рака.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.