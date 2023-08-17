Врач Бекмурзаева: онемение рук и ног говорит о проблемах в разных отделах позвоночника

«Если немеют руки, нужно искать проблему в шейном и верхнегрудном отделах позвоночника. Если немеют ноги, патологический процесс может находиться в нижнегрудном и поясничном отделах позвоночника», - сообщила врач в интервью «Известиям».

По словам невролога Бекмурзаевой, возникающее онемение рук и ног в первую очередь является сигналом о проблемах в разных отделах позвоночника.Невролог уточнила, что эти случаи онемения обычно бывают связаны с наличием межпозвонковой грыжи.Но иногда онемевшие конечности являются следствием того, что в спинном мозге возникают образования, предупредила эксперт.Бекмурзаева обратила внимание на то, что люди часто жалуются на онемение пальцев рук. Данная проблема вызывается сдавливанием нервов на участке лучезапястного сустава. В месте запястья проходят лучевой нерв, локтевой нерв и срединный нерв, ответственные за движение определенных пальцев. Сдавливание какого-либо из этих нервов и ведет к их онемению.Помимо этого, потеря чувствительности в конечностях может быть связана с заболеванием сахарным диабетом, отметила врач-невролог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему могут возникать боли в шее.

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