Невролог Бекмурзаева: привычка сидеть нога на ногу искривляет нижнюю часть позвоночника
Невролог Замира Бекмурзаева рассказала об опасных последствиях привычки сидеть, закидывая ногу на ногу.
Невролог Бекмурзаева сообщила, что в сидячей позе нога на ногу испытываемая позвоночником нагрузка повышается вдвое. Врач предупредила, что привычка сидеть нога на ногу искривляет нижнюю часть позвоночника.
«Такая поза значительно ухудшает осанку, искривляется нижняя часть позвоночника. Со временем могут возникнуть протрузии, грыжи межпозвонковых дисков, спондилез», - констатировала невролог Бекмурзаева в комментарии для РИАМО.
Еще один «побочный эффект» от сидения в такой позе – сдавливание малоберцового нерва, проходящего поверхностно под коленом. Результатом многолетней привычки сидеть, закидывая ногу на ногу, может стать его повреждение.
По словам невролога, людям с сидячей работой не следует подолгу сидеть в одной позе. Нужно обязательно разминаться, делать перерывы и вставать со стула, совершать движения ногами под столом.
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