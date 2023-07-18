Невролог Бекмурзаева: привычка сидеть нога на ногу искривляет нижнюю часть позвоночника

«Такая поза значительно ухудшает осанку, искривляется нижняя часть позвоночника. Со временем могут возникнуть протрузии, грыжи межпозвонковых дисков, спондилез», - констатировала невролог Бекмурзаева в комментарии для РИАМО.

Невролог Бекмурзаева сообщила, что в сидячей позе нога на ногу испытываемая позвоночником нагрузка повышается вдвое. Врач предупредила, что привычка сидеть нога на ногу искривляет нижнюю часть позвоночника.Еще один «побочный эффект» от сидения в такой позе – сдавливание малоберцового нерва, проходящего поверхностно под коленом. Результатом многолетней привычки сидеть, закидывая ногу на ногу, может стать его повреждение.По словам невролога, людям с сидячей работой не следует подолгу сидеть в одной позе. Нужно обязательно разминаться, делать перерывы и вставать со стула, совершать движения ногами под столом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может вредить организму употребление мороженого в жару.

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