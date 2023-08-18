Врач Гасанов: каждый пятый мужчина инфицирован потенциально онкологической бессимптомной инфекцией

"Однако новое исследование показало, что каждый пятый мужчина в мире, вероятно, инфицирован потенциально раковой формой ВПЧ, что подвергает риску как самих себя, так и любых сексуальных партнеров", - говорит врач-уролог Руслан Гасанов, комментируя исследование специально для МедикФорум.

«Исследование обращает внимание на высокую распространенность, от 20 до 30 процентов, ВПЧ высокого риска среди мужчин в большинстве регионов, а также на необходимость усиления профилактики ВПЧ в рамках общих усилий по борьбе с ИППП».

«Глобальное исследование ВПЧ-инфекции среди мужчин подтверждает, насколько широко распространена ВПЧ-инфекция среди сексуально активного населения и поражает не только женщин, но и мужчин. Это также подтверждает важность введения вакцинации против ВПЧ во всех странах и вакцинации молодого населения в возрасте от 9 до 14 лет до того, как произойдет заражение ВПЧ».

Вирус папилломы человека (ВПЧ) представляет собой общую группу из более чем 100 вирусов, поражающих кожу. Они могут поражать полость рта, горло или половые органы и обычно не вызывают никаких симптомов, что означает, что они легко передаются.Хотя у некоторых людей они могут не вызывать проблем, некоторые типы ВПЧ связаны с различными видами рака, включая рак шейки матки, анальный рак и рак влагалища. В связи с тем, что это наиболее распространенная причина рака шейки матки, большое внимание уделялось защите женщин от инфекции с помощью вакцины, которая ранее предлагалась только девочкам.Исследование показало, что 21 процент мужчин в возрасте 15 лет и старше инфицирован по крайней мере одной из форм ВПЧ высокого риска. В рамках исследования были изучены данные о более чем 44 000 мужчин из 65 существующих исследований.Исходя из этого, команда подсчитала, что каждый третий мужчина во всем мире инфицирован генитальным ВПЧ, в то время как каждый пятый имеет высокий риск - потенциально раковый - тип. В целом уровень инфицирования был высоким среди мужчин в возрасте от 15 до 19 лет, что может быть связано с тем, что они впервые вступили в половую жизнь.Показатели достигли пика среди мужчин в возрасте от 25 до 29 лет и оставались высокими до 50 лет. Это отличалось от уровня инфицирования среди женщин, который снижался с возрастом, за исключением небольшого всплеска во время менопаузы.Эта тенденция немного отличается от женщин, у которых показатели ВПЧ снижаются с возрастом, за исключением небольшого всплеска во время менопаузы. В результате авторы исследования подчеркнули важность профилактики ВПЧ и вакцинации мужчин.Необходимы будущие эпидемиологические исследования для отслеживания тенденций в распространенности среди мужчин, особенно с учетом развертывания вакцинации против ВПЧ среди девочек и молодых женщин, а также того, что многие страны начинают вакцинировать мальчиков.Ранее МедикФорум писал о похудении в области живота.

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