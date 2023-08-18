Врач Гасанов: каждый пятый мужчина инфицирован потенциально онкологической бессимптомной инфекцией
Известно, что ВПЧ вызывает некоторые виды рака, включая рак шейки матки, анальный рак и рак влагалища.
Вирус папилломы человека (ВПЧ) представляет собой общую группу из более чем 100 вирусов, поражающих кожу. Они могут поражать полость рта, горло или половые органы и обычно не вызывают никаких симптомов, что означает, что они легко передаются.
Хотя у некоторых людей они могут не вызывать проблем, некоторые типы ВПЧ связаны с различными видами рака, включая рак шейки матки, анальный рак и рак влагалища. В связи с тем, что это наиболее распространенная причина рака шейки матки, большое внимание уделялось защите женщин от инфекции с помощью вакцины, которая ранее предлагалась только девочкам.
"Однако новое исследование показало, что каждый пятый мужчина в мире, вероятно, инфицирован потенциально раковой формой ВПЧ, что подвергает риску как самих себя, так и любых сексуальных партнеров", - говорит врач-уролог Руслан Гасанов, комментируя исследование специально для МедикФорум.
Исследование показало, что 21 процент мужчин в возрасте 15 лет и старше инфицирован по крайней мере одной из форм ВПЧ высокого риска. В рамках исследования были изучены данные о более чем 44 000 мужчин из 65 существующих исследований.
Исходя из этого, команда подсчитала, что каждый третий мужчина во всем мире инфицирован генитальным ВПЧ, в то время как каждый пятый имеет высокий риск - потенциально раковый - тип. В целом уровень инфицирования был высоким среди мужчин в возрасте от 15 до 19 лет, что может быть связано с тем, что они впервые вступили в половую жизнь.
Показатели достигли пика среди мужчин в возрасте от 25 до 29 лет и оставались высокими до 50 лет. Это отличалось от уровня инфицирования среди женщин, который снижался с возрастом, за исключением небольшого всплеска во время менопаузы.
Эта тенденция немного отличается от женщин, у которых показатели ВПЧ снижаются с возрастом, за исключением небольшого всплеска во время менопаузы. В результате авторы исследования подчеркнули важность профилактики ВПЧ и вакцинации мужчин.
«Исследование обращает внимание на высокую распространенность, от 20 до 30 процентов, ВПЧ высокого риска среди мужчин в большинстве регионов, а также на необходимость усиления профилактики ВПЧ в рамках общих усилий по борьбе с ИППП».
Необходимы будущие эпидемиологические исследования для отслеживания тенденций в распространенности среди мужчин, особенно с учетом развертывания вакцинации против ВПЧ среди девочек и молодых женщин, а также того, что многие страны начинают вакцинировать мальчиков.
«Глобальное исследование ВПЧ-инфекции среди мужчин подтверждает, насколько широко распространена ВПЧ-инфекция среди сексуально активного населения и поражает не только женщин, но и мужчин. Это также подтверждает важность введения вакцинации против ВПЧ во всех странах и вакцинации молодого населения в возрасте от 9 до 14 лет до того, как произойдет заражение ВПЧ».
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