Врач Чиркова: для устранения жира на животе необходим дефицит калорий.

«Кроме того, необходимо есть достаточно овощей, фруктов, белковых продуктов и зернобобовых, а также создать небольшой дефицит калорий», - отметила врач Чиркова в беседе с NEWS.ru.

«Невозможно похудеть только в одном месте: жир уходит либо везде, либо не уходит вовсе».

Врач-терапевт Чиркова рассказала о способах устранения жира на животе, которые могут быть действенными. По словам медика, только лишь физические нагрузки и спорт не помогут добиться этой цели, понадобится также корректировка рациона – из него должны быть исключены быстрые углеводы, трансжиры, соления, копчености, алкоголь.Специалистка констатировала, что бороться только с жиром в области живота неэффективно, так как добиться похудения в одном конкретном месте тела без общего похудения невозможно:Чиркова обратила внимание, что в борьбе с ожирением важно то, как человек спит: его сон должен быть достаточно продолжительным и крепким. При недосыпе увеличивается выработка гормона грелина, обостряющего чувство голода и провоцирующего переедание. Кроме того, склонность к перееданию и набору лишних килограммов способствуют гормональные изменения, происходящие при стрессе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу для здоровья приносит употребление обычных огурцов.

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