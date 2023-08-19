Боль может быть постинфарктным показателем риска смерти

«У людей, которые перенесли сердечный приступ и испытывали умеренную или сильную боль в течение года после этого, повышается риск умереть в течение следующих восьми лет», - заявили исследователи.

«Вероятность смерти у пациентов с умеренной болью была на 35% выше, а у пациентов с сильной болью – в два раза чаще, чем у тех, у кого не было хронической боли», - заключили ученые.

Шведские ученые, представляющие Школу здоровья и хорошего самочувствия Даларнского университета, установили, что боль является постинфарктным показателем риска смерти. Они пришли к выводу, что развитие болевого синдрома в течение года после инфаркта, может служить индикатором того, умрет ли человек в ближайшие годы.Они проанализировали сведения о 18 376 пациентах возрастом до 75 лет. Все испытуемые перенесли сердечный приступ в период с 2004 по 2013 год. 24,5% участников проекта составляли женщины. Все прошли повторное обследования спустя год после перенесенного инфаркта.Ученые обратили внимание на то, что многие люди после приступа стали жаловаться на боли, не связанные напрямую с сердцем, в основном, на мышечно-скелетные. При этом часть испытуемых испытывала очень сильную боль, влияющую на качество жизни. Исследователи констатировали, что появление хронических постинфарктных болей коррелирует с риском ухудшения состояния сердечно-сосудистой системы вплоть до смертельного исхода.По их мнению, развитие хронической боли после инфаркта может быть связано с действием таких факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний как курение, высокое кровяное давление, повышенный уровень холестерина. Данные параметры перенесшим инфаркт людям необходимо контролировать особенно тщательно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Марк Гадзиян назвал затрудненное мочеиспускание симптомом, предвещающим скорую смерть.

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