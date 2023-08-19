Врач Гадзиян: затрудненное мочеиспускание может предвещать смерть через 3 года

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посещение туалета

Врач Марк Гадзиян: затрудненное мочеиспускание утром или ночью может стать проблемой для мужчин после 45 лет, при ее появлении нужно обязательно обращаться к специалисту.

Врач Гадзиян рассказал об опасности такого изменения в работе организма как затрудненное мочеиспускание.

«Наиболее яркое проявление проблемы – трудности с мочеиспусканием по утрам. Могут они появляться и в ночное время».

Врач отметил, что подобное нарушение не должно игнорироваться, особенно, если оно развивается у мужчин возрастом после 45 лет. У представителей сильного пола оно может возникать как симптом онкологического заболевания – рака простаты. Марк Гадзиян констатировал, что появляющиеся трудности с мочеиспускание могут предвещать смерть.

«Встаете по 3-6 раз ночью, после мочеиспускания ощущаете неполное опорожнение мочевого пузыря и не идете к урологу? В этом случае человек рискует умереть в ближайшие 3-5 лет», - заявил специалист в своем Telegram-канале.

По его словам, затягивание с лечением при появлении вышеназванных признаков может привести к развитию опасных осложнений, таких как почечная недостаточность или не поддающийся операции рак предстательной железы.

Также врач порекомендовал обращать внимание на проблемы с посещением туалета не только мужчинам, но и женщинам.

«Мочеиспускание более восьми раз в сутки часто предупреждает о проблемах со здоровьем мочевыделительной системы», - подчеркнул эксперт.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Марк Гадзиян
Марк Гадзиян
Здоровье
врач-онколог, уролог, кандидат медицинских наук
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Теги : мочеиспускание, опасные симптомы, Марк Гадзиян
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