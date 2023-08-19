Врач Гадзиян: затрудненное мочеиспускание может предвещать смерть через 3 года

«Наиболее яркое проявление проблемы – трудности с мочеиспусканием по утрам. Могут они появляться и в ночное время».

«Встаете по 3-6 раз ночью, после мочеиспускания ощущаете неполное опорожнение мочевого пузыря и не идете к урологу? В этом случае человек рискует умереть в ближайшие 3-5 лет», - заявил специалист в своем Telegram-канале.

«Мочеиспускание более восьми раз в сутки часто предупреждает о проблемах со здоровьем мочевыделительной системы», - подчеркнул эксперт.

Врач Гадзиян рассказал об опасности такого изменения в работе организма как затрудненное мочеиспускание.Врач отметил, что подобное нарушение не должно игнорироваться, особенно, если оно развивается у мужчин возрастом после 45 лет. У представителей сильного пола оно может возникать как симптом онкологического заболевания – рака простаты. Марк Гадзиян констатировал, что появляющиеся трудности с мочеиспускание могут предвещать смерть.По его словам, затягивание с лечением при появлении вышеназванных признаков может привести к развитию опасных осложнений, таких как почечная недостаточность или не поддающийся операции рак предстательной железы.Также врач порекомендовал обращать внимание на проблемы с посещением туалета не только мужчинам, но и женщинам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких проблемах со здоровьем может возникать чувство нехватки воздуха.

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