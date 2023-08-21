Врач Мясников: необычной причиной боли в колене может стать гепатит

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боль в колене

Болит колено – проверьтесь на гепатит В, посоветовал доктор Александр Мясников.

Врач Мясников сообщил, что необычной причиной боли в колене может стать вирусный гепатит – в частности, гепатит В. Эта инфекция может проявляться неспецифическими симптомами, включая симптомы артрита.

«Очень частый симптом – болит колено. Значит, проверьте в первую очередь на гепатит В, это очень важный симптом», - поделился известный российский медик.


Инфекция,  вызываемая заражением вирусным гепатитом Б, может возникать при переливании крови или незащищенном половом контакте, в редких случаях заражение происходит бытовым путем. Это опасное заболевание может вести к возникновению цирроза и других осложнений, угрожающих здоровью и жизни человека.

«Вирусный гепатит может вызывать поражения печени, щитовидной железы и почек, а также провоцировать развитие рака крови», - предупредил Александр Мясников.

Симптомы. Суставные боли, вызываемые гепатитом В, часто беспокоят человека ночью.

Другие признаки:
  • высыпания на теле как при крапивнице;
  • раздражительность и нервозность;
  • исчезновение аппетита;
  • сильная утомляемость, ощущение разбитости даже после отдыха.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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Теги : боль в колене, гепатит В, Александр Мясников
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