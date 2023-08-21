Врач Мясников: необычной причиной боли в колене может стать гепатит

«Очень частый симптом – болит колено. Значит, проверьте в первую очередь на гепатит В, это очень важный симптом», - поделился известный российский медик.

«Вирусный гепатит может вызывать поражения печени, щитовидной железы и почек, а также провоцировать развитие рака крови», - предупредил Александр Мясников.

высыпания на теле как при крапивнице;

раздражительность и нервозность;

исчезновение аппетита;

сильная утомляемость, ощущение разбитости даже после отдыха.

Врач Мясников сообщил, что необычной причиной боли в колене может стать вирусный гепатит – в частности, гепатит В. Эта инфекция может проявляться неспецифическими симптомами, включая симптомы артрита.Инфекция, вызываемая заражением вирусным гепатитом Б, может возникать при переливании крови или незащищенном половом контакте, в редких случаях заражение происходит бытовым путем. Это опасное заболевание может вести к возникновению цирроза и других осложнений, угрожающих здоровью и жизни человека.Суставные боли, вызываемые гепатитом В, часто беспокоят человека ночью.Другие признаки:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие заболевания проявляются чувством холода в ногах.

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