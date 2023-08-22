Терапевт Кондрахин: нормальная икота не должна длиться больше 30 минут
Терапевт Андрей Кондрахин: долгая икота может быть признаком заболеваний, включая инсульт головного мозга.
Появление икоты во многих случаях бывает тесно связано с попаданием воздуха в ЖКТ – с этой проблемой часто сталкиваются люди, которые торопливо едят или говорят во время еды, переедают. Терапевт Кондрахин предупредил в интервью, что стойкая икота является потенциально опасным симптомом и потому не должна игнорироваться. Врач заявил, что у здорового человека икота не может длиться дольше получаса.
«В норме икота не должна длиться больше 20–30 минут», - поделился медик с «Вечерней Москвой».
Кондрахин отметил, что чересчур долгая икота может указывать на такое опасное состояние как инсульт.
«Если она не проходит несколько часов, то нужно обратиться к врачу и сделать компьютерную томографию головного мозга», - посоветовал терапевт.
Кроме того, икоту могут вызывать патологии пищеварительного тракта – язвенная болезнь желудка, холецистит.
Врач порекомендовал родителям всегда внимательно отслеживать моменты, когда начинает икать ребенок. Длительная икота у детей бывает сигналом того, что проглочен случайный предмет.
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Андрей Кондрахин
Здоровье
врач-терапевт
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