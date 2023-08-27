Хирург Акулова: посиневшие ногти могут указывать на атеросклероз и венозную недостаточность

«Частая причина посиневших ногтей – системные воспалительные заболевания (в том числе сосудистые) в запущенном состоянии», - сказала Акулова, беседуя с «Газетой.Ru».

«Атеросклероз артерий может вызывать снижение кровотока и ишемию конечности», - пояснила врач.

Хирург Акулова сообщила, что людям, которые стали часто замечать у себя посиневшие ногти, следует обратиться к врачу и сообщить об этом. Синий оттенок ногтей может появляться, например, при ХОБЛ – опасном заболевании легких, особенно распространенном среди курильщиков. Если помимо синеватых ногтей в конечности ощущается болезненность, можно предположит ее ишемию – состояние, связанное с нарушением кровообращения из-за закупорки сосудов.Медик добавила, что при воспалительных патологиях ногти синеют на обеих конечностях.Кроме того, посиневшие ногти могут указывать на атеросклероз и венозную недостаточность.Говоря о других нарушениях, вызывающих посинение ногтей, Акулова обратила внимание, что таковыми могут быть заболевания периферических сосудов, хронические болезни дыхательной системы, проблемы с кровообращением.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких опасных патологиях может возникать онемение правой руки.

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