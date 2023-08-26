Невролог Ерохин: онемение правой руки может означать грыжу, диабет или инсульт

«Грыжа межпозвоночного диска может оказывать давление на нервы, проходящие через позвоночник и достигающие рук, что приводит к боли, онемению или покалыванию».

«Инсульт может вызывать и другие неврологические признаки – спутанность сознания, проблемы со зрением, трудности при ходьбе, внезапную сильную головную боль», - поделился невролог.

Врач-невролог Владимир Ерохин рассказал в беседе с «МедикФорум», почему может неметь правая рука. Он отметил, что зачастую эта проблема вызывается ограничением кровотока в конечности – например, из-за неправильного положения тела. Еще одна распространенная причина – это повреждение нерва иди синдром запястного канала, возникающий в результате сдавливания срединного нерва руки. При этом помимо онемения ощущаются слабость и боль, иногда поражающие всю руку целиком.В то же время, добавил врач, существуют заболевания, которые тоже вызывают проблемы с кровообращением, ведущие к онемению. Например, атеросклероз, при котором кровеносные сосуды с течением времени сужаются из-за накопления жира и холестерина. Или васкулит – воспаление кровеносных сосудов, увеличивающее риск образования тромбов и закупорок.Также, сказал Ерохин, онемение руки может означать имеющийся у человека диабет – при заболевании им высокий уровень сахара в крови повреждает мелкие кровеносные сосуды и провоцирует развитие периферической невропатии. Помимо диабета повреждать нервы и вызывать онемение в конечностях могут аутоиммунные заболевания (конкретно волчанка), заболевания почек и печени, некоторые инфекции (болезнь Лайма, ВИЧ), грыжи межпозвоночных дисков.Одной из самых опасных причин онемения в одной руке является инсульт. В его случае онемение конечностей оказывается внезапным.Иногда, добавил врач боль или онемение в правой руке наблюдаются при сердечном приступе. Но как и при инсульте, этот симптом оказывается не единичным, а проявляется наряду с другими.Если онемение правой руки длится более нескольких дней или возникает внезапно и вместе с другими неблагополучными симптомами, следует обратиться к врачу, подчеркнул эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что проблемы с ногтями и кожей рук могут возникать из-за больных почек.

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