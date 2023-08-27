Врач Пономарева: пейте чай улун, чтобы защитить себя от рака, диабета и болезней сердца

«Чай Улун — это скрытая жемчужина чая, удивительно богатая полифенолами, которые, как доказано, оказывают положительное влияние на здоровье. Чай Улун является полуаэрированным и находится между зеленым и черным чаем, и, поскольку он обрабатывается по-разному, «отпечаток пальца» флавоноидов отличается от зеленого чая или черного чая», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Какова польза улуна для здоровья?

«Чай Улун, помимо других полифенолов, теазиненсинов, отличается от катехинов зеленого чая и теафлавинов черного чая», - сказала она. «Именно эти биоактивные теазиненсины могут способствовать пользе чая улун для здоровья».

«Лабораторные исследования показали, что теазиненсины защищают от воспаления. Исследования чая улун все еще находятся на ранней стадии, но лабораторные исследования показали, что эти теазиненсины обладают антиоксидантной активностью, уменьшают воспаление и защищают от повреждения ДНК. Другие лабораторные исследования также показали улучшение контроля уровня сахара в крови, противораковой и противомикробной активности».



Ежедневное употребление чая улун продемонстрировало антиоксидантную активность у спортсменов после тренировки, что, как ожидается, поможет восстановлению мышц.



Чай Улун может быть полезен для похудения, поскольку доказано, что он ускоряет обмен веществ у женщин в большей степени, чем зеленый чай. Он увеличивает окисление жиров и скорость метаболизма у мужчин.

«Другие исследования показали, что чай улун может облегчить сердечные заболевания, помочь снизить кровяное давление и защитить зубы и кости».

Диета чрезвычайно важна, когда речь идет о нашем здоровье и благополучии. Например, то, что мы едим и пьем, может повысить или снизить риск возникновения определенных состояний и заболеваний, а также оказать более прямое влияние на ваш вес.И хотя многие британцы любят наслаждаться чашечкой чая в течение дня, определенный тип чая действительно может принести массу пользы для здоровья.Врач-диетолог рекомендовала пить чай улун именно по этой причине.Чай Улун — это традиционный китайский чай, который получают из листьев того же растения, из которого делают черный и зеленый чай. Хотя его потенциальная польза для здоровья отмечалась уже много лет, он составляет лишь около двух процентов чая, потребляемого во всем мире.Считается, что именно компоненты улуна обеспечивают его многочисленные преимущества.Он сказал, что напиток может помочь предотвратить диабет, болезни сердца и даже рак, а также другие заболевания.Исследование с участием 10 мужчин и 10 женщин, у которых уже был диабет, показало, что употребление более литра чая улун ежедневно в течение 10 недель значительно снижает уровень сахара в крови.Пономарева рекомендовала выпивать две-три чашки в день, чтобы получить пользу.Ранее МедикФорум писал о вреде нерегулярного питания.

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