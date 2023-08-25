Терапевт Чернышова назвала нерегулярное питание среди разрушающих желудок привычек



«Если мы питаемся нерегулярно, желудочный сок слишком долго находится в желудке без поступления пищи и раздражает его стенки», - «Если мы питаемся нерегулярно, желудочный сок слишком долго находится в желудке без поступления пищи и раздражает его стенки», - поделилась терапевт с «Москвой 24».

«Стресс останавливает возникновение новых клеток слизистой желудка, и в конце концов может возникнуть язва», - предупредила Чернышова.

Врач-терапевт Чернышова назвала в интервью привычки, которые разрушенным образом сказываются на желудке. Одна из таких привычек, по словам медика, – это нерегулярное питание.Кроме того, здоровье главного пищеварительного органа страдает из-за стрессов. Медик объяснила, что из-за постоянных стрессов клетки слизистой желудка утрачивают свою способность регенерировать. Между тем, такая регенерация позволяет клеткам, поврежденным соляной кислотой желудочного сока, восстанавливаться. Под влиянием стресса эта функция восстановления не срабатывает.Еще одна привычка, способная лишит человека здорового желудка, – курение. У курильщиков истончается защитная слизистая оболочка желудка. Вдобавок его стенки повреждаются при частом употреблении алкоголя.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в обычной жизни может вызывать резкое повышение артериального давления.

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