Нарколог Поликарпов: плотный завтрак и супы помогают восстановиться при похмелье
По словам психиатра-нарколога Александра Поликарпова, при сильном похмелье не стоит заниматься самолечением, правильнее будет обратиться к врачу.
Нарколог Поликарпов рассказал журналистам, какие доступные и домашние средства помогают восстановиться при похмелье. Беседуя с «Газетой.Ru», медик отметил, что питье томатного сока или огуречного рассола не имеет никаких научных подтверждений его эффективности.
Гораздо результативнее помогают восстановиться при похмелье плотный завтрак и супы. Кроме того, организм не должен подвергаться физическим нагрузкам.
«Лучше отдать предпочтение приему сорбентов, плотному завтраку, супам, и при этом ограничить физическую активность», - поделился мнением нарколог Поликарпов.
Также он рассказал о симптомах, говорящих о похмелье.
- Ощущение сильной головной боли.
- Общая слабость.
- Приступы тошноты
- Аритмия с учащенным сердцебиением.
- Повышенное выделение пота.
«Интоксикация приводит к нарушению обменных процессов, расстройству нервной системы, поражению желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Могут обостриться хронические заболевания», - заявил нарколог Поликарпов.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Поликарпов
Здоровье
психотерапевт, психиатр-нарколог
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