Нарколог Поликарпов: плотный завтрак и супы помогают восстановиться при похмелье

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суп

По словам психиатра-нарколога Александра Поликарпова, при сильном похмелье не стоит заниматься самолечением, правильнее будет обратиться к врачу.

Нарколог Поликарпов рассказал журналистам, какие доступные и домашние средства помогают восстановиться при похмелье. Беседуя с «Газетой.Ru», медик отметил, что питье томатного сока или огуречного рассола не имеет никаких научных подтверждений его эффективности.

Гораздо результативнее помогают восстановиться при похмелье плотный завтрак и супы. Кроме того, организм не должен подвергаться физическим нагрузкам.

Нарколог назвал подходящие продукты для употребления при похмелье


«Лучше отдать предпочтение приему сорбентов, плотному завтраку, супам, и при этом ограничить физическую активность», - поделился мнением нарколог Поликарпов.

Также он рассказал о симптомах, говорящих о похмелье.
  • Ощущение сильной головной боли.
  • Общая слабость.
  • Приступы тошноты
  • Аритмия с учащенным сердцебиением.
  • Повышенное выделение пота.
Эксперт подчеркнул, что в тех случаях, когда организм подвергается интоксикации этанолом, могут происходить обострения имеющихся проблем со здоровьем. При сильном похмелье с тяжелыми негативными симптомами лучше оставить попытки лечиться самостоятельно и обратиться к врачу.

Плотный завтрак помогает похудеть


«Интоксикация приводит к нарушению обменных процессов, расстройству нервной системы, поражению желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Могут обостриться хронические заболевания», - заявил нарколог Поликарпов.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что женщинам после 40 лет рекомендуется обязательно включать в рацион продукты с кальцием.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Александр Поликарпов
Александр Поликарпов
Здоровье
психотерапевт, психиатр-нарколог
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