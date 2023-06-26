Нарколог Поликарпов: плотный завтрак и супы помогают восстановиться при похмелье

«Лучше отдать предпочтение приему сорбентов, плотному завтраку, супам, и при этом ограничить физическую активность», - поделился мнением нарколог Поликарпов.

Ощущение сильной головной боли.

Общая слабость.

Приступы тошноты

Аритмия с учащенным сердцебиением.

Повышенное выделение пота.

«Интоксикация приводит к нарушению обменных процессов, расстройству нервной системы, поражению желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Могут обостриться хронические заболевания», - заявил нарколог Поликарпов.

Нарколог Поликарпов рассказал журналистам, какие доступные и домашние средства помогают восстановиться при похмелье. Беседуя с «Газетой.Ru», медик отметил, что питье томатного сока или огуречного рассола не имеет никаких научных подтверждений его эффективности.Гораздо результативнее помогают восстановиться при похмелье плотный завтрак и супы. Кроме того, организм не должен подвергаться физическим нагрузкам.Также он рассказал о симптомах, говорящих о похмелье.Эксперт подчеркнул, что в тех случаях, когда организм подвергается интоксикации этанолом, могут происходить обострения имеющихся проблем со здоровьем. При сильном похмелье с тяжелыми негативными симптомами лучше оставить попытки лечиться самостоятельно и обратиться к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что женщинам после 40 лет рекомендуется обязательно включать в рацион продукты с кальцием.

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