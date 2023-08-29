Врач Прокофьев: ротавирус может привести к коме и смерти

«Есть различные степени обезвоживания. Самая термальная – четвертая стадия, когда человек теряет 9% жидкости от массы тела. Это может привести к реанимации, возможен даже летальный исход», - поделился врач с «Царьградом».

Врач Прокофьев рассказал об опасных последствиях заражения ротавирусом. Он сообщил, что чаще всего инфицирование происходит при употреблении грязной воды и фруктов, в связи с несоблюдением правил гигиены.По словам Прокофьева, вирус при проникновении в организм попадает в кишечник. В тонком кишечнике из-за него нарушается всасывание жидкости, организм начинает страдать от обезвоживания. В критическом случае оно способно довести заболевшего до комы и ил смерти.Прокофьев добавил, что у детей ухудшение состояния, вызванное ротавирусом, может происходить гораздо быстрее по сравнению со взрослыми людьми. При лечении инфекции, сказал он, важно восполнять потерю жидкости – конкретно солевыми растворами, энтеросорбентами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том чередование запоров и диареи может оказаться признаком рака кишечника.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.