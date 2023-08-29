Онколог Каприн: чередование запоров и диареи встречается среди первых признаков рака кишечника

«Одним их первых признаков рака кишечника является боль в животе, а также проблемы со стулом», - заявил Дэйв Николс.

«Такие симптомы, как чередование запоров и поносов, а также резкое похудение, можно отнести к первым проявлениям опухоли, которая находится в левых отделах ободочной кишки», - конкретизировал онколог.

«Золотым стандартом скрининга рака кишечника является иммунохимический тест кала на скрытую кровь, который рекомендуется сдавать с 40 лет один раз в год», - сказал он.

На днях британский врач Дэйв Николс рассказал в интервью изданию Express о том, что признаки онкологических недугов часто «мимикрируют» под нарушения, которые не считаются опасными и встречаются в повседневной жизни огромного числа людей.По словам главного российского онколога Андрея Каприна, изменения стула действительно могут оказаться одним из проявлений рака. Каприн проинформировал в Telegram, что чередование запоров и диареи встречается среди первых признаков рака кишечника. Также среди них он выделил резкую необъяснимую потерю веса.В свою очередь, снижение уровня гемоглобина, дискомфорт или болезненность в правой подвздошной области может указывать на поражение правых отделов, добавил врач. Каприн подчеркнул, что проверяться следует при любых нехарактерных для организма изменениях. Вместе с этим онколог порекомендовал проходить профилактические обследования.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты могут быть канцерогенными для организма.

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