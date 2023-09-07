Яблочный или апельсиновый? Нутрициолог рассказал какой сок полезнее

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Яблочный или апельсиновый? Нутрициолог рассказал какой сок полезнее


Апельсиновый сок может быть частью здорового питания. Он содержит витамин С, который важен для иммунной системы, а также другие витамины, минералы и антиоксиданты. При употреблении яблочного сока имеет смысл учитывать несколько моментов, чтобы извлечь выгоду из его преимуществ и минимизировать недостатки.



Однако не следует забывать, что как апельсиновый, так и яблочный сок также содержит много фруктозы. Чрезмерное употребление фруктовых соков связано с высоким потреблением сахара, что может иметь негативные последствия для здоровья. 


"Свежевыжатый апельсиновый или яблочный сок содержит больше питательных веществ, чем покупной апельсиновый сок, который часто обогащается добавлением сахара и консервантов", - говорит врач-нутрициолог Никита Котельницкий специально для МедикФорум.

 

Полезен ли апельсиновый сок? Взгляд на аспекты здоровья


Если вы хотите включить апельсиновый сок в свой рацион, разумно пить свежевыжатый сок в умеренных количествах, а в противном случае сосредоточиться на употреблении цельных фруктов. Они содержат клетчатку и помогают поддерживать более стабильный уровень сахара в крови.

Апельсиновый сок может быть хорошим источником витамина С и, следовательно, энергии, что делает его освежающим вариантом завтрака. 

"Фруктовый сок способствует укреплению иммунной системы. Кроме того, витамин С может увеличить усвоение железа из растительных продуктов, таких как зерновые или овсянка".

Сок также содержит антиоксиданты, такие как флавоноиды и каротиноиды. В результате апельсиновый сок помогает расщеплять жир. Эти соединения могут помочь уменьшить воспаление и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Каротиноиды также оказывают положительное влияние на здоровье глаз. 

Хотя апельсиновый сок не должен быть вашим основным источником минералов, он все же может помочь удовлетворить ваши ежедневные потребности в определенных минералах. Он содержит, помимо прочего, калий, магний, кальций и фосфор. 

"Эти минералы поддерживают, например, регуляцию артериального давления, работу мышц и нервов, а также здоровье костей".

Несмотря на содержащиеся в нем питательные вещества и пользу для здоровья, имейте в виду, что апельсиновый сок имеет сопоставимое количество калорий с сладкими газированными напитками из-за высокого содержания фруктозы. 


Яблочный сок


"Яблочный сок можно считать полезным как часть сбалансированной диеты, если его употреблять в умеренных количествах. Он содержит витамин Сантиоксиданты и калий, которые благотворно влияют на иммунную системуздоровье клеток и регуляцию артериального давления".  


Однако следует знать, что в яблочном соке много сахара, что может привести к чрезмерному потреблению калорий и проблемам с зубами.

 

Правильное обращение с яблочным соком


  • Умеренность имеет ключевое значение: чтобы контролировать уровень сахара и калорий, потребляйте яблочный сок только в умеренных количествах.
  • Выбирайте натуральный несладкий сок. Убедитесь, что выбранный вами яблочный сок приготовлен без добавления сахара, чтобы не переедать калориями.
  • Добавьте воду. Всегда разбавляйте яблочный сок небольшим количеством воды, чтобы уменьшить содержание сахара.
  • Ешьте целые яблоки. Чтобы получить пользу от клетчатки, выбирайте целые яблоки вместо сока.
  • Меняйте свой выбор Не думайте о яблочном соке как о единственном источнике витаминов и минералов. Вместо этого ешьте разнообразную здоровую пищу и фрукты.

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