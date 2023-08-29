Доктор Малышева: вспышки на Солнце могут негативно влиять на мозг и сердце

«Изменения в самочувствии появляются лишь спустя 7-10 дней после вспышки, так как волна доходит до Земли не моментально», - сообщила врач.

«Вспышки на Солнце влияют на магнитное поле Земли, что вызывает определенные изменения в работе заряженных клеток в организме человека», - объяснила доктор Малышева.

«В такие дни не нужно отказываться от прописанных лекарств, а также следует пить больше воды, чтобы избежать сгущения крови», - посоветовали медики.

Доктор Малышева затронула тему влияния солнечных вспышек на человеческий организм и рассказала об их негативных последствиях. Обычно после этих космических явлений люди начинают себя плохо чувствовать не сразу.По словам доктора Малышевой, вспышки на Солнце могут негативно влиять на мозг и сердце, провоцировать нежелательные сосудистые реакции.С ней согласен хирург-офтальмолог Михаил Коновалов. Специалист отметил, что последствием магнитных колебаний могут стать изменения настроения, развитие (или обострение) депрессии.Другой врач и коллега Малышевой, кардиолог Герман Гандельман, в свою очередь, проинформировал, что неустойчивое магнитное поле способствует изменению в поведении клеток крови, которые начинают активнее сцепляться и образовывать тромбы. В результате повышается риск сердечных патологий, включая инфаркт.Кроме того, из-за солнечных вспышек многие люди могут страдать от болезненных проявлений ревматоидного артрита. В частности, могут возникать боли в мелких суставах или же в пальцах рук ощущается скованность – об этом предупредил иммунолог Андрей Продеус.Специалисты констатировали, что в такие дни следует бережнее относиться к своему организму, избегать перегрузок и нахождения под солнцем, совершать пешие прогулки на свежем воздухе, употреблять легкую пищу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что укреплению сердца способствует употребление темного изюма

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.