Доктор Малышева: вспышки на Солнце могут негативно влиять на мозг и сердце

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плохое самочувствие


Доктор медицинских наук Елена Малышева: негативные изменения в работе организма возникают через несколько дней после вспышки на Солнце.

Доктор Малышева затронула тему влияния солнечных вспышек на человеческий организм и рассказала об их негативных последствиях. Обычно после этих космических явлений люди начинают себя плохо чувствовать не сразу.

«Изменения в самочувствии появляются лишь спустя 7-10 дней после вспышки, так как волна доходит до Земли не моментально», - сообщила врач.

По словам доктора Малышевой, вспышки на Солнце могут негативно влиять на мозг и сердце, провоцировать нежелательные сосудистые реакции.

«Вспышки на Солнце влияют на магнитное поле Земли, что вызывает определенные изменения в работе заряженных клеток в организме человека», - объяснила доктор Малышева.

С ней согласен хирург-офтальмолог Михаил Коновалов. Специалист отметил, что последствием магнитных колебаний могут стать изменения настроения, развитие (или обострение) депрессии.

Другой врач и коллега Малышевой, кардиолог Герман Гандельман, в свою очередь, проинформировал, что неустойчивое магнитное поле способствует изменению в поведении  клеток крови, которые начинают активнее сцепляться и образовывать тромбы. В результате повышается риск сердечных патологий, включая инфаркт.

«В такие дни не нужно отказываться от прописанных лекарств, а также следует пить больше воды, чтобы избежать сгущения крови», - посоветовали медики.

Кроме того, из-за солнечных вспышек многие люди могут страдать от болезненных проявлений ревматоидного артрита. В частности, могут возникать боли в мелких суставах или же в пальцах рук ощущается скованность – об этом предупредил иммунолог Андрей Продеус.

Специалисты констатировали, что в такие дни следует бережнее относиться к своему организму, избегать перегрузок и нахождения под солнцем, совершать пешие прогулки на свежем воздухе, употреблять легкую пищу.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что укреплению сердца способствует употребление темного изюма.

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Елена Малышева
Елена Малышева
Здоровье
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