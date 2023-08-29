Доктор Малышева: вспышки на Солнце могут негативно влиять на мозг и сердце
Доктор медицинских наук Елена Малышева: негативные изменения в работе организма возникают через несколько дней после вспышки на Солнце.
Доктор Малышева затронула тему влияния солнечных вспышек на человеческий организм и рассказала об их негативных последствиях. Обычно после этих космических явлений люди начинают себя плохо чувствовать не сразу.
«Изменения в самочувствии появляются лишь спустя 7-10 дней после вспышки, так как волна доходит до Земли не моментально», - сообщила врач.
По словам доктора Малышевой, вспышки на Солнце могут негативно влиять на мозг и сердце, провоцировать нежелательные сосудистые реакции.
«Вспышки на Солнце влияют на магнитное поле Земли, что вызывает определенные изменения в работе заряженных клеток в организме человека», - объяснила доктор Малышева.
С ней согласен хирург-офтальмолог Михаил Коновалов. Специалист отметил, что последствием магнитных колебаний могут стать изменения настроения, развитие (или обострение) депрессии.
Другой врач и коллега Малышевой, кардиолог Герман Гандельман, в свою очередь, проинформировал, что неустойчивое магнитное поле способствует изменению в поведении клеток крови, которые начинают активнее сцепляться и образовывать тромбы. В результате повышается риск сердечных патологий, включая инфаркт.
«В такие дни не нужно отказываться от прописанных лекарств, а также следует пить больше воды, чтобы избежать сгущения крови», - посоветовали медики.
Кроме того, из-за солнечных вспышек многие люди могут страдать от болезненных проявлений ревматоидного артрита. В частности, могут возникать боли в мелких суставах или же в пальцах рук ощущается скованность – об этом предупредил иммунолог Андрей Продеус.
Специалисты констатировали, что в такие дни следует бережнее относиться к своему организму, избегать перегрузок и нахождения под солнцем, совершать пешие прогулки на свежем воздухе, употреблять легкую пищу.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что укреплению сердца способствует употребление темного изюма.
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Елена Малышева
Здоровье
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