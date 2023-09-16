2 признака диабета и больного сердца в ваших ногах – врач объясняет как распознать

«Нам нужно следить за здоровьем наших ног, в том числе ногтей на ногах, потому что это может повлиять на наше общее состояние здоровья и быть признаком [серьезных] проблем со здоровьем», - говорит врач общей практики Александрова Елена специально для МедикФорум.

Сердечное заболевание

«Утолщение и ломкость ногтей на ногах также могут возникать при болезнях сердца», — добавила Александрова.

Диабет

Покалывание, жжение или боль

Потеря осязания

Потрескавшаяся, сухая кожа, волдыри и незаживающие язвы.

Грибковые инфекции (в том числе пожелтение утолщенных ногтей)

Нога спортсмена.

«С большей осторожностью необходимо относиться к тем, кто страдает диабетом 2 типа, поскольку у них более высокий риск инфекций ногтей на ногах, немедленно лечите эти грибковые заболевания с помощью продуктов, таких как продукты из серии Excilor с клиническим подтверждением», — добавила врач.

Не можете ходить или переносить вес на ногу.

Появились боль или отек в ногах, которые не проходят.

Ощущайте онемение, покалывание, язвы или сыпь, которые вредны для здоровья.

Обратите внимание на изменения формы стоп и выпадение волос на пальцах ног.

"Тихие убийцы" — это общий термин для обозначения заболеваний без явных симптомов, которые могут прогрессировать до запущенной стадии, прежде чем их обнаружат.И болезни сердца, и диабет относятся к группе этих мрачных проблем со здоровьем.Диабет не часто вызывает заметные признаки, но может привести к серьезным осложнениям, включая сердечные приступы и рак.Заболевания сердца могут оставаться практически незамеченными до тех пор, пока полная закупорка артерии не приведет к неотложной медицинской помощи. Поэтому крайне важно знать о знаках «красного флажка», которые могут появиться, и ваши ноги могут подать сигнал тревоги.Каждая стопа состоит из 26 костей, 30 суставов и более 100 мышц, но также является домом для множества кровеносных сосудов.Кровеносные сосуды на пальцах ног крошечные, поэтому им не нужно много времени, чтобы закупориться жиром – признаком сердечно-сосудистых заболеваний. Врач также объяснил, что этот процесс может спровоцировать появление холодных, онемевших, болезненных или опухших ног.К сожалению, признаки диабета стоп могут быть расплывчатыми и их легко не заметить, объяснил врач.Если на основании признаков на ногах вы подозреваете, что у вас диабет, фармацевт порекомендовал как можно скорее обратиться к врачу.Однако болезни сердца и диабет — не единственные проблемы со здоровьем, связанные с изменениями в ногах.Ранее МедикФорум писал о пользе яиц для похудения.

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