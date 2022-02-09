Диабет 2 типа: два явных признака кашля, о которых часто сообщают диабетики
Хорошо известно, что высокий уровень сахара в крови в течение длительного периода времени может привести к серьезным осложнениям со здоровьем. Но из-за того, что предупреждающие признаки диабета плохо определены, многие случаи заболевания идут не так, как надо. Два явных признака вашего кашля могут свидетельствовать о давнем высоком уровне сахара в крови.
Диабет — это пожизненное состояние, характеризующееся дисфункцией сахара в крови, которая следует за нехваткой инсулина или неспособностью реагировать на гормон. Риск для здоровья значителен: ампутация и сердечный приступ — два из многих осложнений, с которыми борются диабетики. К счастью, этого состояния в значительной степени можно избежать, поэтому крайне важно вовремя заметить ранние предупреждающие признаки. Два явных признака вашего кашля могут потребовать посещения вашего врача общей практики.
Сравнительное исследование показало, что хронический кашель, сопровождающийся мокротой, может свидетельствовать о высоком уровне сахара в крови. Исследование было направлено на изучение влияния диабета 2 типа на респираторные симптомы с помощью моделей логистической регрессии.
Результаты выявили значительную связь между диабетом 2 типа и респираторными заболеваниями.Выяснилось, что доля пациентов с диабетом 2 типа, сообщающих о себе, об одышке значительно увеличилась в зависимости от прироста индекса массы тела (ИМТ) с 15,4 до 25,4% и еще на 41,3% соответственно у пациентов с нормальным весом, избыточным весом и ожирением.
Ранее Медикфорум писал о напитках, которые увеличивают риск гипертонии.
Altus Emergency Centres
Здоровье
Клиника неотложной помощи в США.
Оставить комментарий