Врач Гадзиян объяснил влияние малоподвижности на развитие рака

«Сидячая работа, когда человек редко встает с места, оказывает большое влияние на развитие опухоли», - сообщил медик в Telegram.

Врач Гадзиян предупредил россиян о негативном влиянии малоподвижности на развитие рака.По словам специалиста, ежедневное длительное сидение и малоподвижность ассоциируются с повышенным риском возникновения рака мочеполовых органов. При этом могут образовываться небольшие, но агрессивные опухоли, которые часто дают метастазы уже не ранней стадии. Гадзиян объяснил, что сидячая поза способствует застою кровообращения в области малого таза, ведущему к кислородному голоданию клеток. В таких условиях клетки могут меняться и становиться злокачественными.Что еще может влиять на развитие рака по мнению врача, – это злоупотребление животными жирами, курение и контакт с табачным дымом, долгое пребывание на солнце, сильные и многочисленные стрессы, плохое состояние зубов. Контроль этих факторов значительно снижает риски появления онкологических заболеваний.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что симптомами рака могут быть неприятные ощущения , возникающие после еды.

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