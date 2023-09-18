Врач Гадзиян объяснил влияние малоподвижности на развитие рака

248 Фото: https://unsplash.com/photos/QLqNalPe0RA
сидячая работа

Хирург Марк Гадзиян: при малоподвижном или сидячем образе жизни возрастает риск столкнуться с раковым заболеванием.

Врач Гадзиян предупредил россиян о негативном влиянии малоподвижности на развитие рака.

«Сидячая работа, когда человек редко встает с места, оказывает большое влияние на развитие опухоли», - сообщил медик в Telegram.

По словам специалиста, ежедневное длительное сидение и малоподвижность ассоциируются с  повышенным риском возникновения рака мочеполовых органов. При этом могут образовываться небольшие, но агрессивные опухоли, которые часто дают метастазы уже не ранней стадии. Гадзиян объяснил, что сидячая поза способствует застою кровообращения в области малого таза, ведущему к кислородному голоданию клеток. В таких условиях клетки могут меняться и становиться злокачественными.

Что еще может влиять на развитие рака по мнению врача, – это злоупотребление животными жирами, курение и контакт с табачным дымом, долгое пребывание на солнце, сильные и многочисленные стрессы, плохое состояние зубов. Контроль этих факторов значительно снижает риски появления онкологических заболеваний.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что симптомами рака могут быть неприятные ощущения, возникающие после еды.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Марк Гадзиян
Марк Гадзиян
Здоровье
хирург, андролог, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Хирург Гадзиян: регулярное употребление животных жиров значительно повышает риск рака
Врач Гадзиян: трансжиры запечатывают сосуды холестерином
Врач: молочный шоколад вызывает проблемы с почками
Теги : причины рака, сидячий образ жизни, Марк Гадзиян
Вот что происходит с вашим телом, когда вы бросаете курить
Врач Прохорова: сухость во рту и стремление много пить сигналят о начале диабета
Врач Бурнацкая: пожилым людям осенью важно восполнять нехватку кальция и витамина D