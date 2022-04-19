Симптомы рака: четыре «телесных ощущения», которые сообщили больные раком до постановки диагноза
Показатели выживаемости при раке хуже, чем при других заболеваниях, потому что вначале о симптомах часто не сообщается. Это дает раку драгоценное время для развития, снижая эффективность лечения. Это особенно очевидно при раке легких, который представляет собой множество неясных симптомов, которые часто ошибочно приписывают менее серьезным заболеваниям.
Согласно исследованию существует «множество телесных ощущений, которые часто неспецифичны, их нелегко понять, и во многих случаях больной изначально не распознает их как признаки рака легких».
Это часто приводит к поздней диагностике, предупреждают исследователи. Чтобы решить эту проблему, они попытались установить, являются ли определенные телесные ощущения более распространенными у больных раком до постановки диагноза, чем другие.
Хотя трудно приписать телесные ощущения самому раку, выявление паттернов среди больных раком укрепляет доводы в пользу того, что данное телесное ощущение является результатом рака.
Исследователи ретроспективно проанализировали отчеты 61 человека с диагнозом рак легких в Дании, Англии и Швеции.
По данным Cancer Research UK, выделялись четыре телесных ощущения:
- Усталость
- Одышка
- Боль
- Кашель
- Потеря веса
- Необъяснимая боль
Общие симптомы рака, чтобы определить
Существует более 200 различных видов рака, которые могут вызывать различные симптомы. Иногда симптомы связаны с определенными типами рака. Есть некоторые общие симптомы, связанные с раком, и очень важно следить за этими тревожными сигналами.
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Cancer Research UK
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