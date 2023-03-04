Симптом рака, который принимают за последствия переедания - онколог Воробьев

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Симптом рака, который принимают за последствия переедания - онколог Воробьев


Симптомы заболевания могут быть «трудно обнаружить», и их часто ошибочно принимают за другие проблемы.


Рак поджелудочной железы занимает 10-е место среди самых распространенных видов рака, пятое место среди самых смертоносных. Некоторые пациенты могут вообще не проявлять никаких симптомов, то есть их можно пропустить. И в тех случаях, когда он действительно показывает признаки, они могут быть неверно истолкованы как что-то другое.

Основные функции поджелудочной железы включают создание ферментов, помогающих переваривать пищу, и гормонов, таких как инсулин, для контроля уровня сахара в крови в организме. У вас больше шансов испытать симптомы рака поджелудочной железы по мере его роста.

Довольно часто эти симптомы могут включать пищеварение.


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"Одним из таких признаков рака поджелудочной железы, который можно легко спутать с чем-то другим, является расстройство желудка. Также известное как диспепсия, несварение желудка, обычно связано с чрезмерным употреблением пищи или большим приемом пищи за один раз", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Это может вызвать:
  • Изжога – болезненное жжение в груди, часто после еды
  • Чувство полного и раздутого желудка
  • Отрыжка
  • Подтягивание пищи или жидкости с горьким вкусом в рот
Любой из этих побочных эффектов может указывать на рак поджелудочной железы.


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Если у вас есть другое заболевание, такое как синдром раздраженного кишечника, вы можете регулярно получать подобные симптомы. Возможно, вы привыкнете к ним. Но важно пройти обследование у врача общей практики, если ваши симптомы меняются, ухудшаются или вы не чувствуете себя нормально.

"Расстройство желудка вызывает изжогу, вздутие живота и тошноту. Это распространенная проблема среди населения в целом, и для большинства людей это не признак рака".


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