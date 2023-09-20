Врач Басси: внешнее проявление желтухи возможно при раке поджелудочной железы
Врач-гастроэнтеролог Асиш Басси: характерное для желтухи пожелтение кожи может наблюдаться при имеющемся раке поджелудочной железы.
В своем интервью врач Басси заявил, что внешнее проявление желтухи – пожелтевшие кожа и глазные белки – возможно в том случае, когда развивается рак поджелудочной железы.
«Одним из первых признаков, которые могут быть связаны с раком поджелудочной железы, часто является безболезненная желтуха», - поделился британский медик с изданием Express.
Также врач перечислил другие возможные при раке поджелудочной железы признаки. Медик констатировал, что их внешнее проявление может означать уже активно прогрессирующее развитие заболевания, рост опухоли:
- боли в животе
- непреднамеренное снижение веса
- потеря аппетита
- боли в спине
- проблемы с пищеварением
- внезапно возникающий диабет.
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