Врач Басси: внешнее проявление желтухи возможно при раке поджелудочной железы

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Врач-гастроэнтеролог Асиш Басси: характерное для желтухи пожелтение кожи может наблюдаться при имеющемся раке поджелудочной железы.

В своем интервью врач Басси заявил, что внешнее проявление желтухи – пожелтевшие кожа и глазные белки – возможно в том случае, когда развивается  рак поджелудочной железы.

«Одним из первых признаков, которые могут быть связаны с раком поджелудочной железы, часто является безболезненная желтуха», - поделился британский медик с изданием Express.

Также врач перечислил другие возможные при раке поджелудочной железы признаки. Медик констатировал, что их внешнее проявление может означать уже активно прогрессирующее развитие заболевания, рост опухоли:
  • боли в животе
  • непреднамеренное снижение веса
  • потеря аппетита
  • боли в спине
  • проблемы с пищеварением
  • внезапно возникающий диабет.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие изменения во внешнем облике могут говорить о внутренних патологиях.

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Теги : рак поджелудочной железы, желтуха, Асиш Басси
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