Врач Басси: внешнее проявление желтухи возможно при раке поджелудочной железы

«Одним из первых признаков, которые могут быть связаны с раком поджелудочной железы, часто является безболезненная желтуха», - поделился британский медик с изданием Express.

боли в животе

непреднамеренное снижение веса

потеря аппетита

боли в спине

проблемы с пищеварением

внезапно возникающий диабет.

В своем интервью врач Басси заявил, что внешнее проявление желтухи – пожелтевшие кожа и глазные белки – возможно в том случае, когда развивается рак поджелудочной железы.Также врач перечислил другие возможные при раке поджелудочной железы признаки. Медик констатировал, что их внешнее проявление может означать уже активно прогрессирующее развитие заболевания, рост опухоли:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие изменения во внешнем облике могут говорить о внутренних патологиях.

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