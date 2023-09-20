Диетолог Афинская назвала заеды среди внешних сигналов организма о нарушениях

«Заеды в уголках рта могут возникнуть из-за герпеса, экземы, обезвоживания и ряда заболеваний (например, диабет, синдром Шегрена)», - проинформировала Афинская в Telegram.

«Недостаток цинка и магния, гипотиреоз могут проявляться ломкостью ногтей».

По словам диетолога Афинской, очень часто какие-то изменения, происходящие с внешностью, бывают сигналом, который подает организм о происходящих в нем нарушениях. В частности, специалистка посоветовала серьезно относиться к возникновению заедов – болезненных и воспаляющихся трещин в уголках рта. Она добавила, что во многих случаях это происходит к связи с дефицитом таких веществ как витамины группы В, но также заеды могут появляться из-за имеющихся заболеваний.Помимо заедов, Афинская назвала среди внешних сигналов организма о нарушениях бледность кожи. Люди могут бледнеть в связи с имеющейся гипотонией, гипогликемией, анемией, вызванной дефицитом железа или витаминов В. Также эксперт порекомендовала всегда выяснять причину неожиданно начавшегося выпадения волос – это еще один внешний сигнал организма о нарушениях. Обильную потерю волос могут провоцировать недостаток полезных жиров и таких веществ как железо, цинк, биотин, некоторые из витаминов группы В, имеющиеся проблемы с щитовидной железой, анемия.Другим внешним признаком нарушений в организме является плохое состояние ногтей, добавила Афинская.Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах , указывающих на нарушения в работе щитовидной железы.

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