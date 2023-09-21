Онколог Покровский заявил о способности витаминов активизировать развитие рака

«Фолиевая кислота, витамин В12, А и Д могут способствовать развитию раковых клеток», - констатировал медик в комментарии РИА «ФедералПресс».

Недавнее исследование ученых из Швеции и Китая показало, что витамин С обладает свойством стимулировать деятельность раковых клеток. В свою очередь онколог Покровский заявил о способности других витаминов активизировать развитие рака. В частности, пояснил он, вещества могут играть роль сигнальных молекул, стимулирующих экспрессию генов, которая запускает канцерогенезу.В то же время Покровский подчеркнул, что сказанное относится прежде всего к неадекватному приему витаминов и микроэлементов – например, к приему их слишком большого количества. Онколог отметил, что полностью от добавок отказываться не следует, однако их дозировка должна строго контролироваться. По поводу того же витамина С врач сообщил, что этот природный антиоксидант необходим всему организму, и его прием в определенном количестве вряд ли приведет к развитию раковых клеток.Онколог добавил, что назначать себе витамины самостоятельно не следует. Делать это должен врач, руководствуясь результатами анализов. Особенно, если в семье пациента встречались случаи рака.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в пожилом возрасте не следует употреблять в пищу сложные продукты и блюда.

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