Одышка.

Боль в груди.

Сильное потоотделение.

Судороги.

Остановка сердца – одна из самых смертоносных неотложных медицинских ситуаций: если пострадавшему человеку не оказать своевременную помощь, он умирает. Многие путают ее с сердечным приступом, но это не одно и то же. Остановка сердца является последствием нарушения сердечного ритма, вызываемого сбоем в системе электрических сигналов. Обычно она кажется чем-то внезапным, но на самом деле перед остановкой сердца могут возникать некоторые проблемы с самочувствием, играющие роль ранних предупреждающих симптомов. Об этом рассказала доктор Киндарон Рейнир из медицинского центра Седарс-Синай.Исследование под руководством доктора Рейнир было опубликовано журналом Lancet. Оно показало, что около половины пациентов, у которых происходит остановка сердца, заблаговременно возникают неблагоприятные симптомы – это происходит «за несколько часов, дней или недель».Четыре ранних признака остановки сердца могут возникать за сутки до нее, констатировала исследовательница. Вот перечень этих предвестников:Кроме того, добавила доктор Рейнир, признаками, возникающими перед сердечной катастрофой, иногда становятся тошнота или рвота, слабость, головокружение, а также симптомы, характерные для пищеварительного расстройства или кишечной инфекции.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие опасные болезни часто возникают после 50 лет.

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