Четыре ранних признака остановки сердца могут возникать за сутки до нее
По возникновению этих признаков можно предположить, что человек рискует пострадать от угрожающего жизни события.
Остановка сердца – одна из самых смертоносных неотложных медицинских ситуаций: если пострадавшему человеку не оказать своевременную помощь, он умирает. Многие путают ее с сердечным приступом, но это не одно и то же. Остановка сердца является последствием нарушения сердечного ритма, вызываемого сбоем в системе электрических сигналов. Обычно она кажется чем-то внезапным, но на самом деле перед остановкой сердца могут возникать некоторые проблемы с самочувствием, играющие роль ранних предупреждающих симптомов. Об этом рассказала доктор Киндарон Рейнир из медицинского центра Седарс-Синай.
Исследование под руководством доктора Рейнир было опубликовано журналом Lancet. Оно показало, что около половины пациентов, у которых происходит остановка сердца, заблаговременно возникают неблагоприятные симптомы – это происходит «за несколько часов, дней или недель».
Четыре ранних признака остановки сердца могут возникать за сутки до нее, констатировала исследовательница. Вот перечень этих предвестников:
- Одышка.
- Боль в груди.
- Сильное потоотделение.
- Судороги.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие опасные болезни часто возникают после 50 лет.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий