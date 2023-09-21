Врач Хухрев назвал диабет среди опасных болезней, возникающих после 50 лет
Терапевт Алексей Хухрев: риск возникновения ряда опасных заболеваний после 50 лет становится значительно более высоким.
Возраст является одним из ключевых факторов развития опасных болезней: чем старше человек, тем больше шансов, что его начнут одолевать некоторые недуги. В частности, здоровье и стойкость организма могут ослабевать после 50 лет, – об этом терапевт Хухрев напомнил в интервью «Москве 24».
«С возрастом организм изнашивается. Появляется склонность ко всяким воспалительным процессам. Плюс, если человек курит, мало двигается, пьет алкоголь, он дополнительно себя разрушает», – объяснил врач ухудшение здоровья в зрелом возрасте.
Хухрев уточнил, какие опасные болезни начинают чаще возникать после 50 лет (в их числе терапевт назвал диабет и гипертонию). Вот их список:
- сахарный диабет
- ишемическая болезнь сердца
- проблемы с предстательной железой
- нарушения в работе почек
- гипертоническая болезнь
- рак.
«Каждому человеку к 50 годам стоит обзавестись понимающим доктором, который его будет наблюдать в динамике», - дал совет специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может означать хруст в шее, возникающий при повороте головы.
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Алексей Хухрев
Здоровье
врач-терапевт
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