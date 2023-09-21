Врач Хухрев назвал диабет среди опасных болезней, возникающих после 50 лет

12 658 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/portrait-of-a-young-overworked-student-girl-sitting-at-the-table_1281595.htm#query=fatigue&position=35&from_view=search&track=sph#position=35&query=fatigue
плохое самочувствие

Терапевт Алексей Хухрев: риск возникновения ряда опасных заболеваний после 50 лет становится значительно более высоким.

Возраст является одним из ключевых факторов развития опасных болезней: чем старше человек, тем больше шансов, что его начнут одолевать некоторые недуги. В частности, здоровье и стойкость организма могут ослабевать после 50 лет, – об этом терапевт Хухрев напомнил в интервью «Москве 24».

«С возрастом организм изнашивается. Появляется склонность ко всяким воспалительным процессам. Плюс, если человек курит, мало двигается, пьет алкоголь, он дополнительно себя разрушает», – объяснил врач ухудшение здоровья в зрелом возрасте.

Хухрев уточнил, какие опасные болезни начинают чаще возникать после 50 лет (в их числе терапевт назвал диабет и гипертонию). Вот их список:
  • сахарный диабет
  • ишемическая болезнь сердца
  • проблемы с предстательной железой
  • нарушения в работе почек
  • гипертоническая болезнь
  • рак.
Врач Хухрев подчеркнул, что способом сохранить хорошее здоровье является не только отказ от вредных привычек в образе жизни, но и периодические профилактические проверки состояния организма.

«Каждому человеку к 50 годам стоит обзавестись понимающим доктором, который его будет наблюдать в динамике», - дал совет специалист.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может означать хруст в шее, возникающий при повороте головы.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Алексей Хухрев
Алексей Хухрев
Здоровье
врач-терапевт
Читать MedikForum.ru в
Терапевт Хухрев назвал два опасных для жизни вида кашля
Терапевт напомнил о заболеваниях, которые могут обостряться в жару
Терапевт Хухрев предупредил об опасных действиях при боли в груди
Теги : риск заболеваний, возраст, Алексей Хухрев
Эти 4 изменения в питании снижают уровень холестерина
Доктор Мясников: показатели давления 120/80 не являются нормой, это «предгипертония»
5 тревожных симптомов скрытого заболевания кишечника, от которого страдают 20%