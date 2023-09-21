Врач Хухрев назвал диабет среди опасных болезней, возникающих после 50 лет

«С возрастом организм изнашивается. Появляется склонность ко всяким воспалительным процессам. Плюс, если человек курит, мало двигается, пьет алкоголь, он дополнительно себя разрушает», – объяснил врач ухудшение здоровья в зрелом возрасте.

сахарный диабет

ишемическая болезнь сердца

проблемы с предстательной железой

нарушения в работе почек

гипертоническая болезнь

рак.

«Каждому человеку к 50 годам стоит обзавестись понимающим доктором, который его будет наблюдать в динамике», - дал совет специалист.

Возраст является одним из ключевых факторов развития опасных болезней: чем старше человек, тем больше шансов, что его начнут одолевать некоторые недуги. В частности, здоровье и стойкость организма могут ослабевать после 50 лет, – об этом терапевт Хухрев напомнил в интервью «Москве 24».Хухрев уточнил, какие опасные болезни начинают чаще возникать после 50 лет (в их числе терапевт назвал диабет и гипертонию). Вот их список:Врач Хухрев подчеркнул, что способом сохранить хорошее здоровье является не только отказ от вредных привычек в образе жизни, но и периодические профилактические проверки состояния организма.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может означать хруст в шее, возникающий при повороте головы.

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